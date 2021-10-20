https://ria.ru/20211020/solonina-1754588547.html

Солонина и собачье печенье: чем питались моряки несколько веков назад

Солонина и собачье печенье: чем питались моряки несколько веков назад - РИА Новости, 20.10.2021

Солонина и собачье печенье: чем питались моряки несколько веков назад

Повара отмечают свой профессиональный праздник 20 октября, а на кораблях одни из самых главных членов команды называют себя коками. До изобретения консервов и... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:00

2021-10-20T10:00

2021-10-20T10:00

морская держава

ямайка

морская держава

франция

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754537086_0:115:1001:678_1920x0_80_0_0_f78fa643fbac812f25987ab2e4fed094.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Повара отмечают свой профессиональный праздник 20 октября, а на кораблях одни из самых главных членов команды называют себя коками. До изобретения консервов и холодильников им нужно было каждый день кормить несколько десятков голодных и уставших моряков.Как же коки выходили из положения и причем тут "французский вонючка", узнал корреспондент проекта "Морская держава".Собачье печеньеОбычно моряки питались два раза в сутки. Хлеб матросы не ели, потому что сохранить его свежим было невозможно. Вместо этого они получали сухари. Ими утрамбовывали деревянные бочки, которыми корабль набивали под завязку.Получалось так, что из всех продуктов на корабле в относительно съедобном виде дольше всего сохранялись именно они. Почему относительно? Потому что внутри заводились личинки, и даже выколачивание сухого сухаря о борт сильно не помогало.Чтобы хоть как-то разнообразить питание матросов, коки растирали эти сухари, которые еще называли галетами, в крошки и разбавляли морской водой. Также в ход могло пойти сало, бобы или сахар. Затем из этой массы формировали лепешки и высушивали их на солнце.СолонинаПитаться одними сухарями на протяжении всего плавания было невозможно, а из-за нехватки продовольствия к концу путешествия ежедневный рацион мог сократиться до одного приема пищи.Что же спасало моряков от голодной смерти? Солонина. Свинину на несколько лет клали в бочки и засыпали все это большим количеством соли. В результате мясо чернело и становилось твердым, как камень. Только так можно было сохранить его "свежесть".Солонину саму по себе есть было невозможно, поэтому коки долго вымачивали получившиеся брикеты в воде. Здесь нужно сделать отступление – поскольку вода, как и все на корабле, хранилась в бочках, она тоже начинала портиться и со временем превращалась в болото.Солонина, плавающая в тухлой воде, на вкус оказывалась не самой приятной. Но коки не сдавались – чтобы сделать обед относительно съедобным, они резали размоченные брикеты на мелкие кусочки, добавляли в котел бобы или чечевицу, а затем и все, что было на корабле – свежевыловленную рыбу, специи и, если повезет, немножечко рома.А свежее было?Перед отплытием на корабли завозили свиней, коз, овец, куриц, гусей и уток. Иногда к ним присоединялись голуби и кролики, а на особо больших кораблях – телята. Их количество могло достигать 70 голов, а иногда и больше.Тем не менее животных съедали в первую очередь, ведь их тоже нужно было кормить, а еще они справляли нужду там же, где и жили, что доставляло матросам большие неудобства.Настоящим спасением в дальних плаваниях стали морские черепахи, которых несколько веков назад почти истребили. Конечно, моряки могли ловить и рыбу, но, как и вся еда на корабле, она быстро портилась.А черепахи в обращении оказались неприхотливыми. За что и поплатились. Бедняг переворачивали на спину, морили голодом и не давали даже воды. В таком ужасном состоянии они ждали своего конца, который из-за их живучести наступал мучительно долго.Также не повезло и морским коровам, которых, до последнего представителя, съели в XVIII веке.Французский вонючкаКонечно, на кораблях были и деликатесы – матросы могли побаловать себя твердым сыром, похожим на пармезан. Но способ его приготовления и хранения все равно походил на солонину. Несколько веков назад никакая еда на корабле не была застрахована от плесени.Революционный прорыв в питании моряков совершил французский кондитер Николя Франсуа Аппер, изобретя в XIX веке консервы. Значение этого открытия сложно переоценить, потому что тогда весь флот вздохнул с облегчением.Его метод заключался в том, что еду нужно было класть в бутылки, герметично их закрывать, а затем несколько часов кипятить в соленой воде. При таком способе заготовки продукты оставались не только пригодными, но и съедобными, а хранились они более восьми месяцев.Поэтому моряки британского флота прозвали эти консервы "французским вонючкой". В честь их создателя.Йо-хо-хоДо конца XVII века британским матросам каждый день выдавали по 4 литра пива, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но, несмотря на наличие алкоголя, этот напиток быстро скисал, поэтому открытие Ямайки стало для флота еще одним спасением.Вместе с ним они открыли и ром, который неизменно стал ассоциироваться с образом настоящего морского волка.И придумал всем известный напиток – "грог". Его рецепт был прост – ром нужно сильно разбавить водой или кипятком, добавить сахар, а уже потом лимон и специи по вкусу. Разумеется, если они имелись на корабле. Вместе с этим изменился и размер чарки – теперь спиртного моряки получали в два раза меньше.Сокращение рома в ежедневном пайке матросам не понравилось, но делать было нечего, и они назвали напиток 'Old grog' в честь непромокаемой накидки адмирала Вернона – 'Grogram cloak'. А потом настолько его полюбили, что рецепт дошел и до наших дней.Слишком много крысКрысы появлялись даже на новых кораблях. Легенды гласят, что они забирались на судно, которое все еще стояло в доках, во время доставки первых продуктов. И что бы моряки ни делали – отправляться к дальним берегам без грызунов у них не получалось.Это было настоящей проблемой – из-за них запасы еды катастрофически пустели, ведь крысы сметали все – крупы, сухари и даже мясо, а когда провизия заканчивалась, с удовольствием приступали к деревянной обшивке. Известен случай, когда вредители прогрызли в сосновой доске дыру, размером в два дюйма. Так не повезло шлюпу "Пегги" в 1756 году.В самых тяжелых случаях моряки, остававшиеся к концу плавания без еды, начинали охоту на крыс, чтобы просто не умереть с голода. Особо ловкие матросы продавали свою добычу за деньги и выходили на берег с заметно потяжелевшими кошельками.Материал подготовлен по открытым источникам

https://ria.ru/20210729/kukhnya-1743305682.html

ямайка

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямайка, морская держава, франция, великобритания