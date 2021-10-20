https://ria.ru/20211020/sneg-1755393803.html
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем - РИА Новости, 20.10.2021
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем
Спасатели предупредили о прохождении теплового фронта в Москве с вечера среды до утра четверга, ожидаются мокрый, переходящий в дождь, снег и ветер с порывами... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:13
2021-10-20T14:13
2021-10-20T14:17
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
погода
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о прохождении теплового фронта в Москве с вечера среды до утра четверга, ожидаются мокрый, переходящий в дождь, снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением теплого фронта, начиная с 18 часов 20 октября и до 10 часов 21 октября в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Кроме того, рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода, россия
14:13 20.10.2021 (обновлено: 14:17 20.10.2021)
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем
В Москве ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду