https://ria.ru/20211020/sneg-1755393803.html

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем - РИА Новости, 20.10.2021

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Спасатели предупредили о прохождении теплового фронта в Москве с вечера среды до утра четверга, ожидаются мокрый, переходящий в дождь, снег и ветер с порывами... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:13

2021-10-20T14:13

2021-10-20T14:17

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

погода

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о прохождении теплового фронта в Москве с вечера среды до утра четверга, ожидаются мокрый, переходящий в дождь, снег и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением теплого фронта, начиная с 18 часов 20 октября и до 10 часов 21 октября в Москве ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковаться вдали от деревьев. Кроме того, рекомендуется, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20211020/moskva-1755385939.html

москва

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода, россия