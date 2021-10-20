https://ria.ru/20211020/smertnost-1755399028.html
Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной
Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной
Коронавирус ежедневно уносит жизни более 1 тысячи россиян, это страшная цифра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:36
2021-10-20T14:36
2021-10-20T15:45
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Коронавирус ежедневно уносит жизни более 1 тысячи россиян, это страшная цифра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19, в последнее время мы ежедневно теряем более 1 тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно", - сказала Голикова на совещании у президента страны.
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"Это страшные цифры" – Голикова о смертности от коронавируса в России
"Это страшные цифры" – Голикова о смертности от коронавируса в России
2021-10-20T14:36
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:36 20.10.2021 (обновлено: 15:45 20.10.2021)
Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной
Голикова назвала число ежедневно умирающих от COVID-19 страшной цифрой