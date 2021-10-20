https://ria.ru/20211020/smertnost-1755399028.html

Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной

Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной - РИА Новости, 20.10.2021

Голикова назвала смертность от коронавируса в России страшной

Коронавирус ежедневно уносит жизни более 1 тысячи россиян, это страшная цифра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:36

2021-10-20T14:36

2021-10-20T15:45

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Коронавирус ежедневно уносит жизни более 1 тысячи россиян, это страшная цифра, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19, в последнее время мы ежедневно теряем более 1 тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно", - сказала Голикова на совещании у президента страны.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html

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2021

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"Это страшные цифры" – Голикова о смертности от коронавируса в России "Это страшные цифры" – Голикова о смертности от коронавируса в России 2021-10-20T14:36 true PT0M23S

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