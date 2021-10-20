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В Госдуме посоветовали Украине отправить новый словарь по Крыму в топку
В Госдуме посоветовали Украине отправить новый словарь по Крыму в топку - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме посоветовали Украине отправить новый словарь по Крыму в топку
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал маразмом разработанный на Украине словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:15
2021-10-20T16:15
в мире
украина
севастополь
госдума рф
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал маразмом разработанный на Украине словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса" и посоветовал киевским властям отправить весь тираж в топку.Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, среди прочего предлагается вместо словосочетаний "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" использовать формулировки "временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захвата Россией Крыма"."Сплошное сумасшествие, бред и маразм. Эти националистические словари сгодятся лишь на топку. Напечатав тираж словарей огромным количеством, аппарат СНБО сможет прекрасно пережить непростую зиму, отапливая ими свои помещения и жилища. Зима уже близко, вот, видимо, они и суетятся", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, никто всерьез не станет воспринимать новый бесталанный и безумный проект киевских властей."Этим словарям самое место в печках и буржуйках, которые киевским политикам этой зимой очень пригодятся", - сказал депутат.
https://ria.ru/20211018/flag-1754962824.html
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в мире, украина, севастополь, госдума рф, михаил шеремет, россия
16:15 20.10.2021
 
В Госдуме посоветовали Украине отправить новый словарь по Крыму в топку

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Украине отправить новый словарь по Крыму в топку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал маразмом разработанный на Украине словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса" и посоветовал киевским властям отправить весь тираж в топку.
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ. В частности, среди прочего предлагается вместо словосочетаний "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" использовать формулировки "временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захвата Россией Крыма".
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"Сплошное сумасшествие, бред и маразм. Эти националистические словари сгодятся лишь на топку. Напечатав тираж словарей огромным количеством, аппарат СНБО сможет прекрасно пережить непростую зиму, отапливая ими свои помещения и жилища. Зима уже близко, вот, видимо, они и суетятся", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, никто всерьез не станет воспринимать новый бесталанный и безумный проект киевских властей.
"Этим словарям самое место в печках и буржуйках, которые киевским политикам этой зимой очень пригодятся", - сказал депутат.
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В миреУкраинаСевастопольГосдума РФМихаил ШереметРоссия
 
 
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