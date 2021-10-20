https://ria.ru/20211020/skrinshot-1755308085.html
Почему опасно делиться скриншотами
Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами - РИА Новости, 20.10.2021
Почему опасно делиться скриншотами
Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:09
2021-10-20T04:09
2021-10-20T04:09
общество
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андрей масалович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.По его словам, чтобы уменьшить риск утечки персональных данных, важно соблюдать правила цифровой гигиены. В том числе не оставлять данные на сайтах, вызывающих сомнения, и не отправлять документы незнакомым людям.По возможности лучше вообще обходиться без отправки скриншотов и фотографий документов – это лишний канал утечек, который упрощает задачу для разного рода злоумышленников, убежден эксперт.У мошенников много способов использовать в недобросовестных целях фотографии и скриншоты документов с персональными данными."Самое простое – с фотографией вашего паспорта появятся в салоне связи, скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени", – пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.По словам Андрея Масаловича, гораздо безопаснее хранить скриншоты и фото документов на телефоне и в случае необходимости показывать их с экрана смартфона.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/moshennichestvo-1754542372.html
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общество, технологии, андрей масалович, россия
Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
Эксперт Масалович предупредил россиян об опасности пересылки фото и скриншотов документов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik
президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович
.
По его словам, чтобы уменьшить риск утечки персональных данных, важно соблюдать правила цифровой гигиены. В том числе не оставлять данные на сайтах, вызывающих сомнения, и не отправлять документы незнакомым людям.
По возможности лучше вообще обходиться без отправки скриншотов и фотографий документов – это лишний канал утечек, который упрощает задачу для разного рода злоумышленников, убежден эксперт.
"Если просят какие-то данные, лучше послать их в виде набора цифр, например, серию и номер паспорта, но не фотографию документа. Любой скриншот, любые данные ваших документов, которые вы отправили или отдали, утекают безвозвратно и могут быть использованы во вред", – предупредил Андрей Масалович.
У мошенников много способов использовать в недобросовестных целях фотографии и скриншоты документов с персональными данными.
"Самое простое – с фотографией вашего паспорта появятся в салоне связи, скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени", – пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.
По словам Андрея Масаловича, гораздо безопаснее хранить скриншоты и фото документов на телефоне и в случае необходимости показывать их с экрана смартфона.