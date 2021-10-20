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https://ria.ru/20211020/skrinshot-1755308085.html
Почему опасно делиться скриншотами
Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами - РИА Новости, 20.10.2021
Почему опасно делиться скриншотами
Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:09
2021-10-20T04:09
общество
технологии
андрей масалович
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.По его словам, чтобы уменьшить риск утечки персональных данных, важно соблюдать правила цифровой гигиены. В том числе не оставлять данные на сайтах, вызывающих сомнения, и не отправлять документы незнакомым людям.По возможности лучше вообще обходиться без отправки скриншотов и фотографий документов – это лишний канал утечек, который упрощает задачу для разного рода злоумышленников, убежден эксперт.У мошенников много способов использовать в недобросовестных целях фотографии и скриншоты документов с персональными данными."Самое простое – с фотографией вашего паспорта появятся в салоне связи, скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени", – пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.По словам Андрея Масаловича, гораздо безопаснее хранить скриншоты и фото документов на телефоне и в случае необходимости показывать их с экрана смартфона.
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общество, технологии, андрей масалович, россия
04:09 20.10.2021
 
Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами

Эксперт Масалович предупредил россиян об опасности пересылки фото и скриншотов документов

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Fotolia / DragonImages
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.
По его словам, чтобы уменьшить риск утечки персональных данных, важно соблюдать правила цифровой гигиены. В том числе не оставлять данные на сайтах, вызывающих сомнения, и не отправлять документы незнакомым людям.
По возможности лучше вообще обходиться без отправки скриншотов и фотографий документов – это лишний канал утечек, который упрощает задачу для разного рода злоумышленников, убежден эксперт.
"Если просят какие-то данные, лучше послать их в виде набора цифр, например, серию и номер паспорта, но не фотографию документа. Любой скриншот, любые данные ваших документов, которые вы отправили или отдали, утекают безвозвратно и могут быть использованы во вред", – предупредил Андрей Масалович.
У мошенников много способов использовать в недобросовестных целях фотографии и скриншоты документов с персональными данными.
"Самое простое – с фотографией вашего паспорта появятся в салоне связи, скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени", – пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.
По словам Андрея Масаловича, гораздо безопаснее хранить скриншоты и фото документов на телефоне и в случае необходимости показывать их с экрана смартфона.
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:07Сказано в эфире
"Поставлено на поток". Эксперт о мошеннических ресурсах в интернете
 
ОбществоТехнологииАндрей МасаловичРоссия
 
 
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