https://ria.ru/20211020/skrinshot-1755308085.html

Почему опасно делиться скриншотами

Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами - РИА Новости, 20.10.2021

Почему опасно делиться скриншотами

Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:09

2021-10-20T04:09

2021-10-20T04:09

общество

технологии

андрей масалович

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пересылать фото и скриншоты документов очень удобно, но при этом ваши данные могут попасть в руки мошенников. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.По его словам, чтобы уменьшить риск утечки персональных данных, важно соблюдать правила цифровой гигиены. В том числе не оставлять данные на сайтах, вызывающих сомнения, и не отправлять документы незнакомым людям.По возможности лучше вообще обходиться без отправки скриншотов и фотографий документов – это лишний канал утечек, который упрощает задачу для разного рода злоумышленников, убежден эксперт.У мошенников много способов использовать в недобросовестных целях фотографии и скриншоты документов с персональными данными."Самое простое – с фотографией вашего паспорта появятся в салоне связи, скажут, что вы их родственник и вам хотят сделать подарок. На ваше имя заведут симку, купят смартфон и дальше начнут "свинячить" уже от вашего имени", – пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.По словам Андрея Масаловича, гораздо безопаснее хранить скриншоты и фото документов на телефоне и в случае необходимости показывать их с экрана смартфона.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/moshennichestvo-1754542372.html

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общество, технологии, андрей масалович, россия