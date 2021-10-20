https://ria.ru/20211020/sk-1755319377.html

СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года

СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года - РИА Новости, 20.10.2021

СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года

Следственный комитет за период своего существования раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет, из них - более девяти тысяч убийств, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:33

2021-10-20T08:33

2021-10-20T13:06

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следственный комитет за период своего существования раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет, из них - более девяти тысяч убийств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.По его словам, когда СК был только образован в сентябре 2007 года, из органов прокуратуры ведомство получило более 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, среди них - 94,5 тысячи убийств."За период существования ведомства мы раскрыли более 90 тысяч таких преступлений, из них – более девяти тысяч убийств", - сказал Сазонов.В этом количестве значительна и доля серийных преступлений, уточнил он: в 2020 году следователи раскрыли 276 серий, состоящих из более чем двух тысяч преступлений, в том числе была раскрыта 21 серия убийств с общим числом эпизодов - 88 преступлений. Были также раскрыты 182 серии преступлений против половой неприкосновенности (общее число эпизодов - почти 1,5 тысячи).Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755017538.html

россия

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следственный комитет россии (ск рф), россия