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СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года
СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года - РИА Новости, 20.10.2021
СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года
Следственный комитет за период своего существования раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет, из них - более девяти тысяч убийств, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:33
2021-10-20T08:33
2021-10-20T13:06
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следственный комитет за период своего существования раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет, из них - более девяти тысяч убийств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.По его словам, когда СК был только образован в сентябре 2007 года, из органов прокуратуры ведомство получило более 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, среди них - 94,5 тысячи убийств."За период существования ведомства мы раскрыли более 90 тысяч таких преступлений, из них – более девяти тысяч убийств", - сказал Сазонов.В этом количестве значительна и доля серийных преступлений, уточнил он: в 2020 году следователи раскрыли 276 серий, состоящих из более чем двух тысяч преступлений, в том числе была раскрыта 21 серия убийств с общим числом эпизодов - 88 преступлений. Были также раскрыты 182 серии преступлений против половой неприкосновенности (общее число эпизодов - почти 1,5 тысячи).Читайте полный текст интервью >>
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следственный комитет россии (ск рф), россия
08:33 20.10.2021 (обновлено: 13:06 20.10.2021)
СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет с 2007 года
СК раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет за 14 лет своего существования
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следственный комитет за период своего существования раскрыл более 90 тысяч преступлений прошлых лет, из них - более девяти тысяч убийств, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.
По его словам, когда СК
был только образован в сентябре 2007 года, из органов прокуратуры ведомство получило более 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, среди них - 94,5 тысячи убийств.
"За период существования ведомства мы раскрыли более 90 тысяч таких преступлений, из них – более девяти тысяч убийств", - сказал Сазонов.
В этом количестве значительна и доля серийных преступлений, уточнил он: в 2020 году следователи раскрыли 276 серий, состоящих из более чем двух тысяч преступлений, в том числе была раскрыта 21 серия убийств с общим числом эпизодов - 88 преступлений. Были также раскрыты 182 серии преступлений против половой неприкосновенности (общее число эпизодов - почти 1,5 тысячи).