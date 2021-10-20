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Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 20.10.2021
Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска.
2021-10-20T13:39
2021-10-20T13:39
2021-10-20T13:39
видео
мурманская область
кольский полуостров
северное сияние
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Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока.
мурманская область
кольский полуостров
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755386985_299:0:1739:1080_1920x0_80_0_0_2b5b12e6072c7b697d541d77f2741817.jpg
Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска. Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока.
2021-10-20T13:39
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PT0M35S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, мурманская область, кольский полуостров, северное сияние, видео
Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска.
2021-10-20T13:39
true
PT0M35S
Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска.
Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока.