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Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области

Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 20.10.2021

Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области

Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска.

2021-10-20T13:39

2021-10-20T13:39

2021-10-20T13:39

видео

мурманская область

кольский полуостров

северное сияние

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Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока.

мурманская область

кольский полуостров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска. Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока. 2021-10-20T13:39 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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