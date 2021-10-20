https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755406981.html
Путин призвал не допустить развитие ситуации с COVID-19 как в Европе
Путин призвал не допустить развитие ситуации с COVID-19 как в Европе - РИА Новости, 20.10.2021
Путин призвал не допустить развитие ситуации с COVID-19 как в Европе
Нельзя допустить в РФ развития ситуации с коронавирусом как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в "скорых", заявил президент России... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:01
2021-10-20T15:01
2021-10-20T16:16
европа
россия
распространение коронавируса
в мире
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Нельзя допустить в РФ развития ситуации с коронавирусом как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в "скорых", заявил президент России Владимир Путин."Смотрел, что происходит в соседних странах: у нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда. Их содержат даже на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Некоторые даже не добираются до больниц - мест не хватает. Я прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211020/zdravookhranenie-1755365841.html
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европа, россия, в мире, владимир путин, коронавирус в россии
15:01 20.10.2021 (обновлено: 16:16 20.10.2021)
Путин призвал не допустить развитие ситуации с COVID-19 как в Европе
Путин призвал не допустить развитие ситуации с COVID-19 по европейскому сценарию