https://ria.ru/20211020/siriya-1755376796.html
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2021
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв
В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:49
2021-10-20T12:49
2021-10-20T15:25
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ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности."Пять человек погибли и двое ранены", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что это произошло в одной из частей Национальной обороны на трассе Хама — Хомс.Отряды Национальной обороны — частные вооруженные формирования, ополчения, воюющие против террористов.Ранее в центре Дамаска террористы взорвали автобус сирийской армии.
https://ria.ru/20211020/terakty-1755347344.html
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12:49 20.10.2021 (обновлено: 15:25 20.10.2021)
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв
В Сирии на складе боеприпасов в провинции Хама прогремел взрыв