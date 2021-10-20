https://ria.ru/20211020/siriya-1755376796.html

В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв

В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2021

В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв

В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:49

2021-10-20T12:49

2021-10-20T15:25

в мире

сирия

хама (город)

хомс (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564531859_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_39ce167ef1f1e537373f7ae45907b678.jpg

ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности."Пять человек погибли и двое ранены", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что это произошло в одной из частей Национальной обороны на трассе Хама — Хомс.Отряды Национальной обороны — частные вооруженные формирования, ополчения, воюющие против террористов.Ранее в центре Дамаска террористы взорвали автобус сирийской армии.

https://ria.ru/20211020/terakty-1755347344.html

сирия

хама (город)

хомс (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия, хама (город), хомс (город)