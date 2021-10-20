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В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2021
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв
В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:49
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в мире
сирия
хама (город)
хомс (город)
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ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности."Пять человек погибли и двое ранены", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что это произошло в одной из частей Национальной обороны на трассе Хама — Хомс.Отряды Национальной обороны — частные вооруженные формирования, ополчения, воюющие против террористов.Ранее в центре Дамаска террористы взорвали автобус сирийской армии.
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в мире, сирия, хама (город), хомс (город)
12:49 20.10.2021 (обновлено: 15:25 20.10.2021)
 
В Сирии на складе боеприпасов прогремел взрыв

В Сирии на складе боеприпасов в провинции Хама прогремел взрыв

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ДАМАСК, 20 окт — РИА Новости. В провинции Хама в Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.
"Пять человек погибли и двое ранены", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это произошло в одной из частей Национальной обороны на трассе Хама — Хомс.
Отряды Национальной обороны — частные вооруженные формирования, ополчения, воюющие против террористов.
Ранее в центре Дамаска террористы взорвали автобус сирийской армии.
Место взрыва автобуса с военными в Дамаске - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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