https://ria.ru/20211020/siriya-1755350763.html

Глава МВД Сирии пообещал преследовать террористов, взорвавших автобус

Глава МВД Сирии пообещал преследовать террористов, взорвавших автобус - РИА Новости, 20.10.2021

Глава МВД Сирии пообещал преследовать террористов, взорвавших автобус

Министр внутренних дел Сирии Мухаммед ар-Рахмун пообещал преследовать террористов, взорвавших военный автобус в Дамаске. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:25

2021-10-20T11:25

2021-10-20T11:25

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Сирии Мухаммед ар-Рахмун пообещал преследовать террористов, взорвавших военный автобус в Дамаске.Утром в центральной части города террористы привели в действие два взрывных устройства, был уничтожен автобус сирийской армии. По данным армейского командования, жертвами взрыва стали 14 военных, еще несколько человек получили ранения. Теракт произошел на мосту Раис ("Президентский"), который пересекает реку Барада. Он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons."Мы будем преследовать террористов, которые совершили этот взрыв, где бы они ни были", - заявил министр государственному телеканалу Syria TV.Это первый крупный теракт в Дамаске с большим количеством жертв за последние несколько лет. Последний раз крупный теракты произошли в 2016 и 2017 годах в южной части сирийской столицы в шиитском квартале Сейида-Зейнаб. В обоих случая были задействованы террористы-смертники. В 2016 году погибли около 20 человек и более 40 получили ранения.

https://ria.ru/20211020/avtobus-1755317074.html

https://ria.ru/20211020/terakty-1755347344.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия