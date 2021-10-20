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В Москве нарушителей мер по COVID-19 оштрафовали на 107 миллионов рублей
В Москве нарушителей мер по COVID-19 оштрафовали на 107 миллионов рублей - РИА Новости, 20.10.2021
В Москве нарушителей мер по COVID-19 оштрафовали на 107 миллионов рублей
Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора с начала 2021 года составили более 5 тысяч протоколов из-за нарушений требований по COVID-19, общая сумма... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:42
2021-10-20T20:42
2021-10-20T20:42
распространение коронавируса
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора с начала 2021 года составили более 5 тысяч протоколов из-за нарушений требований по COVID-19, общая сумма штрафов превышает 107 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного управления службы."За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 5 105 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций составила более 107 миллионов рублей. Судом приостанавливалась деятельность 373 объектов", - говорится в сообщении.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве нарушителей мер по COVID-19 оштрафовали на 107 миллионов рублей
Сумма штрафов за нарушение требований по COVID-19 в Москве превысила 107 миллионов рублей