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В Британии признали распространение в стране нового штамма коронавируса
В Британии признали распространение в стране нового штамма коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021
В Британии признали распространение в стране нового штамма коронавируса
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:30
2021-10-20T20:30
2021-10-20T23:39
распространение коронавируса
великобритания
борис джонсон
саджид джавид
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 20 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта".Ранее Financial Times писала со ссылкой на ученых, что AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем "дельта". Если эти данные подтвердятся, он может стать самым заразным с начала распространения вируса. Как предполагают специалисты, вариант был недавно обнаружен и может быть причиной роста заболеваемости COVID-19 в Великобритании. AY.4.2 уже фиксируется при 10% случаев заражения в стране, а его доля довольно быстро растет."Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы", — заявил министр на пресс-конференции.За последнее время в Британии резко возросло как число новых пациентов, так и число смертей, связанных с COVID-19, медики и эксперты предупреждают о возможной тяжелой волне заболевания и призывают власти принять противоэпидемиологические меры.Сейчас там вакцинировали более 45 миллионов человек, что составляет 79% населения страны старше 12 лет. Эксперты объясняют растущее число новых случаев тем, что иммунитет людей, которые были привиты на раннем этапе вакцинации, уже начинает ослабевать.Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией внутренние ограничения — там больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали надевать средства защиты в закрытых людных местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.В середине сентября премьер-министр Борис Джонсон обнародовал два плана реагирования на пандемию COVID-19 в осенне-зимний сезон.План А предполагает ревакцинацию тех, кто уже был привит на первом этапе, чтобы повысить иммунитет наиболее уязвимых групп населения. План Б подразумевает введение новых противоэпидемиологических мер при неблагополучном развитии ситуации: введение обязательных сертификатов вакцинации от COVID-19, обязательное ношение масок в общественном транспорте и в магазинах.
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755445776.html
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великобритания, борис джонсон, саджид джавид, коронавирус covid-19
20:30 20.10.2021 (обновлено: 23:39 20.10.2021)
В Британии признали распространение в стране нового штамма коронавируса
Глава британского Минздрава Джавид признал распространение в стране штамма AY.4.2
ЛОНДОН, 20 окт — РИА Новости.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид
признал, что в стране распространяется новый вариант штамма "дельта".
Ранее Financial Times
писала со ссылкой на ученых, что AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем "дельта". Если эти данные подтвердятся, он может стать самым заразным с начала распространения вируса. Как предполагают специалисты, вариант был недавно обнаружен и может быть причиной роста заболеваемости COVID-19
в Великобритании
. AY.4.2 уже фиксируется при 10% случаев заражения в стране, а его доля довольно быстро растет.
"Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы", — заявил министр на пресс-конференции.
За последнее время в Британии резко возросло как число новых пациентов, так и число смертей, связанных с COVID-19, медики и эксперты предупреждают о возможной тяжелой волне заболевания и призывают власти принять противоэпидемиологические меры.
Сейчас там вакцинировали более 45 миллионов человек, что составляет 79% населения страны старше 12 лет. Эксперты объясняют растущее число новых случаев тем, что иммунитет людей, которые были привиты на раннем этапе вакцинации, уже начинает ослабевать.
Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией внутренние ограничения — там больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали надевать средства защиты в закрытых людных местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.
В середине сентября премьер-министр Борис Джонсон
обнародовал два плана реагирования на пандемию COVID-19 в осенне-зимний сезон.
План А предполагает ревакцинацию тех, кто уже был привит на первом этапе, чтобы повысить иммунитет наиболее уязвимых групп населения. План Б подразумевает введение новых противоэпидемиологических мер при неблагополучном развитии ситуации: введение обязательных сертификатов вакцинации от COVID-19, обязательное ношение масок в общественном транспорте и в магазинах.