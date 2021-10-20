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Краснодарский край
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Строительство крупнейшей в ЮФО школы завершается на Кубани
Строительство крупнейшей в ЮФО школы завершается на Кубани - РИА Новости, 20.10.2021
Строительство крупнейшей в ЮФО школы завершается на Кубани
Строительство в Краснодаре крупнейшей школы Южного федерального округа завершено на 90%, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:21
2021-10-20T20:27
краснодарский край
общество
краснодарский край
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Строительство в Краснодаре крупнейшей школы Южного федерального округа завершено на 90%, сообщает администрация Краснодарского края."Строительная готовность крупнейшей школы ЮФО в Краснодаре составляет порядка 90%", - говорится в сообщении.Школу на улице Конгрессной возводят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Новая школа просто жизненно важна для одного из самых динамично растущих районов Краснодара. Именно поэтому работы ведутся со значительным опережением графика. Подрядчик планирует сдать школу на Конгрессной на полгода раньше. Современный образовательный комплекс станет уникальным не только для Кубани. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО. И оснащение ее тоже будет соответствующим", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.Замглавы края добавил, что уровень всех строящихся социальных объектов должен соответствовать самым современным стандартам."Для нас важно, чтобы учиться или получать медицинскую помощь жители края могли в комфортных условиях – и в шаговой доступности. Это позиция нашего губернатора Вениамина Кондратьева. На это направлены средства нацпроекта и региональных программ Кубани", – уточнил Алексеенко.По данным региональных властей, общая площадь школы составит более 31 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в ней откроют два актовых зала на 850 и 195 мест, буфет, обеденный зал, три спортзала – большой и два малых. На прилегающей территории разместят спортивные и детские площадки, футбольное поле, беговые дорожки.Сейчас на объекте завершают отделочные работы, благоустраивают территорию, оборудуют спортивное ядро и детскую площадку.
https://ria.ru/20211014/kuban-1754653752.html
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общество, краснодарский край, краснодар, вениамин кондратьев
20:21 20.10.2021 (обновлено: 20:27 20.10.2021)
 

Строительство крупнейшей в ЮФО школы завершается на Кубани

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Строительство в Краснодаре крупнейшей школы Южного федерального округа завершено на 90%, сообщает администрация Краснодарского края.
"Строительная готовность крупнейшей школы ЮФО в Краснодаре составляет порядка 90%", - говорится в сообщении.
Школу на улице Конгрессной возводят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Новая школа просто жизненно важна для одного из самых динамично растущих районов Краснодара. Именно поэтому работы ведутся со значительным опережением графика. Подрядчик планирует сдать школу на Конгрессной на полгода раньше. Современный образовательный комплекс станет уникальным не только для Кубани. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО. И оснащение ее тоже будет соответствующим", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.
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"Для нас важно, чтобы учиться или получать медицинскую помощь жители края могли в комфортных условиях – и в шаговой доступности. Это позиция нашего губернатора Вениамина Кондратьева. На это направлены средства нацпроекта и региональных программ Кубани", – уточнил Алексеенко.
По данным региональных властей, общая площадь школы составит более 31 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в ней откроют два актовых зала на 850 и 195 мест, буфет, обеденный зал, три спортзала – большой и два малых. На прилегающей территории разместят спортивные и детские площадки, футбольное поле, беговые дорожки.
Сейчас на объекте завершают отделочные работы, благоустраивают территорию, оборудуют спортивное ядро и детскую площадку.

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