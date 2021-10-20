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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/sertifikaty-1755405229.html
В Госдуме предложили запретить въезд в Крым без сертификата о вакцинации
В Госдуме предложили запретить въезд в Крым без сертификата о вакцинации - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме предложили запретить въезд в Крым без сертификата о вакцинации
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в республике сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:01
2021-10-20T16:25
распространение коронавируса
общество
госдума рф
республика крым
михаил шеремет
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в республике сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и предложил ужесточить антиковидные ограничения, в том числе для приезжающих туристов."Идет рост критический числа больных. Ситуация непростая. Больницы переполнены. Поэтому нужно ужесточить антиковидные ограничения и не допустить дальнейшего распространения инфекции. Речь идет о запрете всех массовых собраний и празднований, а также введении ограничений для туристов. Считаю целесообразным, чтобы туристы при въезде в Крым в обязательном порядке предоставляли сертификаты о вакцинации, справку о наличии антител или ПЦР-тест. Если ничего из этого списка нет, то въезд на территорию Крыма надо запрещать", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, люди, которые выступают против вакцинации, должны оставаться дома, чтобы не подвергать опасности окружающих."Каждый имеет право на свое мнение. И мы это мнение уважаем, но недопустимо ставить под угрозу жизни других людей. Мы всегда рады гостям полуострова, но отдых должен быть безопасен как для туристов, так и для местного населения", - сказал депутат.При этом, по его словам, пока региональная власть не приняла решения по ужесточению антиковидных мер. Действует обычный порядок въезда туристов на полуостров.Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевших продолжается, разворачиваются дополнительные койки. Максимальное суточное число заражений коронавирусом обновляется ежедневно уже около трех недель. За последние сутки выявлено 612 новых случаев. -0-
https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755434525.html
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html
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общество, госдума рф, республика крым, михаил шеремет, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
15:01 20.10.2021 (обновлено: 16:25 20.10.2021)
 
В Госдуме предложили запретить въезд в Крым без сертификата о вакцинации

Депутат Шеремет предложил запретить въезд в Крым без сертификата о вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в республике сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и предложил ужесточить антиковидные ограничения, в том числе для приезжающих туристов.
"Идет рост критический числа больных. Ситуация непростая. Больницы переполнены. Поэтому нужно ужесточить антиковидные ограничения и не допустить дальнейшего распространения инфекции. Речь идет о запрете всех массовых собраний и празднований, а также введении ограничений для туристов. Считаю целесообразным, чтобы туристы при въезде в Крым в обязательном порядке предоставляли сертификаты о вакцинации, справку о наличии антител или ПЦР-тест. Если ничего из этого списка нет, то въезд на территорию Крыма надо запрещать", - сказал Шеремет РИА Новости.
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Вчера, 16:24Распространение коронавируса
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По его словам, люди, которые выступают против вакцинации, должны оставаться дома, чтобы не подвергать опасности окружающих.
"Каждый имеет право на свое мнение. И мы это мнение уважаем, но недопустимо ставить под угрозу жизни других людей. Мы всегда рады гостям полуострова, но отдых должен быть безопасен как для туристов, так и для местного населения", - сказал депутат.
При этом, по его словам, пока региональная власть не приняла решения по ужесточению антиковидных мер. Действует обычный порядок въезда туристов на полуостров.
Ранее заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский заявил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная, рост числа заболевших продолжается, разворачиваются дополнительные койки. Максимальное суточное число заражений коронавирусом обновляется ежедневно уже около трех недель. За последние сутки выявлено 612 новых случаев. -0-
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Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФРеспублика КрымМихаил ШереметКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
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