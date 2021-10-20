https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html

Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию

Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию - РИА Новости, 20.10.2021

Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию

Напряженная ситуация на рынке газа ведет к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:46

2021-10-20T15:46

2021-10-20T16:10

экономика

александр новак

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация на рынке газа ведет к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их продукции и создает риск нового витка роста цен на сельхозпродукцию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию", - сказал Новак на совещании президента России с членами правительства, докладывая о ситуации на мировых энергетических рынках.Новак отметил, что текущая ситуация на мировом рынке газа негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях."Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей - это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в 2 раза", - рассказал вице-премьер.

https://ria.ru/20211020/gaz-1755423791.html

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экономика, александр новак, россия, европа