https://ria.ru/20211020/selkhozproduktsiya-1755422583.html
Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию
Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию - РИА Новости, 20.10.2021
Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию
Напряженная ситуация на рынке газа ведет к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:46
2021-10-20T15:46
2021-10-20T16:10
экономика
александр новак
россия
европа
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Напряженная ситуация на рынке газа ведет к закрытию и остановке многих смежных производств, в том числе производителей удобрений, что приводит к удорожанию их продукции и создает риск нового витка роста цен на сельхозпродукцию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает сегодняшнюю ситуацию", - сказал Новак на совещании президента России с членами правительства, докладывая о ситуации на мировых энергетических рынках.Новак отметил, что текущая ситуация на мировом рынке газа негативно отражается на деятельности предприятий в смежных отраслях."Мы наблюдаем значительное сокращение на сегодняшний день производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей - это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в 2 раза", - рассказал вице-премьер.
https://ria.ru/20211020/gaz-1755423791.html
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экономика, александр новак, россия, европа
15:46 20.10.2021 (обновлено: 16:10 20.10.2021)
Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию
Вице-премьер Новак заявил о рисках роста цен на сельхозпродукцию