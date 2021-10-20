https://ria.ru/20211020/samoizolyatsiya-1755467978.html
Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции
Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции - РИА Новости, 20.10.2021
Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции
Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят в Мурманской области с 30 октября на четыре недели, сообщил оперштаб региона в среду вечером. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:55
2021-10-20T18:55
2021-10-20T20:05
распространение коронавируса
мурманская область
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
андрей чибис
коронавирусы
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_698:814:2717:1950_1920x0_80_0_0_fcfa7a8ad6e5df7d83754958c5d9418c.jpg
МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят в Мурманской области с 30 октября на четыре недели, сообщил оперштаб региона в среду вечером."На заседании оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что с 30 октября в регионе будет введен режим самоизоляции для невакцинированных граждан возрастной категории 65+ на четыре недели", - говорится в сообщении.Отмечается, что это связано с возрастающими рисками распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Мурманской области заболели более 76 тысяч человек, ежедневный прирост в последнее время составляет около 200 случаев в день. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов для прохода на спортивные мероприятия.
https://ria.ru/20211020/qr-kody-1755477492.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298103_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_ca9ff7f28d8eec0ee9f038a697ecb4cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирусы, коронавирус в россии
18:55 20.10.2021 (обновлено: 20:05 20.10.2021)
Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции
Для пожилых жителей Мурманской области вводят режим самоизоляции с 30 октября на месяц