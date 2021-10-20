https://ria.ru/20211020/samoizolyatsiya-1755467978.html

Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции

Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции - РИА Новости, 20.10.2021

Для пожилых жителей Мурманской области введут режим самоизоляции

Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят в Мурманской области с 30 октября на четыре недели, сообщил оперштаб региона в среду вечером. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:55

2021-10-20T18:55

2021-10-20T20:05

распространение коронавируса

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андрей чибис

коронавирусы

коронавирус в россии

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МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости. Режим самоизоляции для непривитых жителей старше 65 лет вводят в Мурманской области с 30 октября на четыре недели, сообщил оперштаб региона в среду вечером."На заседании оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что с 30 октября в регионе будет введен режим самоизоляции для невакцинированных граждан возрастной категории 65+ на четыре недели", - говорится в сообщении.Отмечается, что это связано с возрастающими рисками распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Мурманской области заболели более 76 тысяч человек, ежедневный прирост в последнее время составляет около 200 случаев в день. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов для прохода на спортивные мероприятия.

https://ria.ru/20211020/qr-kody-1755477492.html

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мурманская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, андрей чибис, коронавирусы, коронавирус в россии