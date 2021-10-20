Власти Грузии заявили, что могут перевести Саакашвили в тюремную клинику
Министр юстиции Грузии Брегадзе: Саакашвили при обострении переведут в тюремную клинику
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку, в случае обострения состояния здоровья будет переведен в тюремную клинику, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
"На данном этапе состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное, все показатели жизнедеятельности в норме. В случае необходимости, в случае обострения состояния он будет госпитализирован в 18 медицинское учреждение Особой пенитенциарной службы. Это учреждение может управлять состоянием здоровья голодающего пациента", - сказала Брегадзе.
Вчера, 12:16Саакашвили согласился на госпитализацию
Ранее грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили возможно будет госпитализирован в Тбилисскую клинику "Вивамед".
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>
17 октября, 18:04Саакашвили трудно передвигаться, заявил его личный врач