https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755493448.html

Власти Грузии заявили, что могут перевести Саакашвили в тюремную клинику

Власти Грузии заявили, что могут перевести Саакашвили в тюремную клинику - РИА Новости, 20.10.2021

Власти Грузии заявили, что могут перевести Саакашвили в тюремную клинику

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку, в случае обострения состояния здоровья будет переведен в тюремную клинику, заявил министр... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:42

2021-10-20T22:42

2021-10-20T22:42

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку, в случае обострения состояния здоровья будет переведен в тюремную клинику, заявил министр юстиции Рати Брегадзе."На данном этапе состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное, все показатели жизнедеятельности в норме. В случае необходимости, в случае обострения состояния он будет госпитализирован в 18 медицинское учреждение Особой пенитенциарной службы. Это учреждение может управлять состоянием здоровья голодающего пациента", - сказала Брегадзе.Ранее грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили возможно будет госпитализирован в Тбилисскую клинику "Вивамед".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755366592.html

https://ria.ru/20211017/saakashvili-1754940046.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии