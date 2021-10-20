https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755449997.html

В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну

В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну - РИА Новости, 20.10.2021

В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну

Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:38

2021-10-20T17:38

2021-10-20T17:38

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами.По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела."В рамках расследования МВД Грузии было выявлено, что 28 сентября примерно в 23.00 (22.00 мск) из Украины, из черноморского порта в порт Поти вошло судно "Вильнюс". С данного судна 29 сентября в 01.04 (0.04 мск) выехал автомобиль с прицепом "SCANIA"- трейлер, загруженный молочными продуктами, владельцем которого был Э.Ц. (Элгуджа Цомая - ред.)... Затем в 01. 47 ( 0.47 мск) Э.Ц. остановил автомобиль на территории порта Поти и подошел к задней двери автомобиля, откуда в 01.49 (0.49 мск) вышел Саакашвили, пересевший в кабину машины через правую дверь. Этим действием Михаил Саакашвили, минуя государственный контроль, незаконно пересек государственную границу Грузии", - говорится в заявлении прокуратуры.По данным прокуратуры, присутствие Саакашвили в трейлере подтверждают видеозаписи в его личном телефоне. Ведомство отмечает, что затем Цомая и Саакашвили двинулись к месту, где их ожидал автомобиль марки "Мерседес" с двумя водителями, все вместе они направились в село региона Самегрело и были на месте к 4 часам утра.По данным ведомства, ночью 29 сентября Саакашвили и Цомая сели в тот же автомобиль с прицепом "SCANIA", который им привез в регион Самегрело Г.Н. (Георгия Ниорадзе, четвертый задержанный по делу Саакашвили - ред.). Они направились в Тбилиси, у дома Цомая из машины вышли Цомая и Саакашвили, а Ниорадзе отправился дальше, чтобы выгрузить на объекте молочные продукты из автомобиля."Установлен точный маршрут въезда и передвижения Михаила Саакашвили в Грузии, изучены сотни видеозаписей, были опрошены 69 человек, имеющих отношение к делу, запрошена и изучена информация о вышках, обслуживающих мобильные телефоны лиц, участвующих в деле, их местонахождении, зоне действия и радиусе действия", - говорится в заявлении.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211020/gruziya-1755449379.html

https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755366592.html

https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754869652.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, мвд грузии, поти, задержание саакашвили в грузии