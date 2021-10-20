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В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну
В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну - РИА Новости, 20.10.2021
В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну
Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:38
2021-10-20T17:38
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
мвд грузии
поти
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами.По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела."В рамках расследования МВД Грузии было выявлено, что 28 сентября примерно в 23.00 (22.00 мск) из Украины, из черноморского порта в порт Поти вошло судно "Вильнюс". С данного судна 29 сентября в 01.04 (0.04 мск) выехал автомобиль с прицепом "SCANIA"- трейлер, загруженный молочными продуктами, владельцем которого был Э.Ц. (Элгуджа Цомая - ред.)... Затем в 01. 47 ( 0.47 мск) Э.Ц. остановил автомобиль на территории порта Поти и подошел к задней двери автомобиля, откуда в 01.49 (0.49 мск) вышел Саакашвили, пересевший в кабину машины через правую дверь. Этим действием Михаил Саакашвили, минуя государственный контроль, незаконно пересек государственную границу Грузии", - говорится в заявлении прокуратуры.По данным прокуратуры, присутствие Саакашвили в трейлере подтверждают видеозаписи в его личном телефоне. Ведомство отмечает, что затем Цомая и Саакашвили двинулись к месту, где их ожидал автомобиль марки "Мерседес" с двумя водителями, все вместе они направились в село региона Самегрело и были на месте к 4 часам утра.По данным ведомства, ночью 29 сентября Саакашвили и Цомая сели в тот же автомобиль с прицепом "SCANIA", который им привез в регион Самегрело Г.Н. (Георгия Ниорадзе, четвертый задержанный по делу Саакашвили - ред.). Они направились в Тбилиси, у дома Цомая из машины вышли Цомая и Саакашвили, а Ниорадзе отправился дальше, чтобы выгрузить на объекте молочные продукты из автомобиля."Установлен точный маршрут въезда и передвижения Михаила Саакашвили в Грузии, изучены сотни видеозаписей, были опрошены 69 человек, имеющих отношение к делу, запрошена и изучена информация о вышках, обслуживающих мобильные телефоны лиц, участвующих в деле, их местонахождении, зоне действия и радиусе действия", - говорится в заявлении.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211020/gruziya-1755449379.html
https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755366592.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, мвд грузии, поти, задержание саакашвили в грузии
17:38 20.10.2021
 
В прокуратуре Грузии рассказали, как Саакашвили прибыл в страну

Прокуратура Грузии: Саакашвили прибыл из Украины в прицепе с молочной продукцией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами.
По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили в Грузии уже арестованы три человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти. В среду МВД страны сообщило о задержании четвертого фигуранта дела.
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"В рамках расследования МВД Грузии было выявлено, что 28 сентября примерно в 23.00 (22.00 мск) из Украины, из черноморского порта в порт Поти вошло судно "Вильнюс". С данного судна 29 сентября в 01.04 (0.04 мск) выехал автомобиль с прицепом "SCANIA"- трейлер, загруженный молочными продуктами, владельцем которого был Э.Ц. (Элгуджа Цомая - ред.)... Затем в 01. 47 ( 0.47 мск) Э.Ц. остановил автомобиль на территории порта Поти и подошел к задней двери автомобиля, откуда в 01.49 (0.49 мск) вышел Саакашвили, пересевший в кабину машины через правую дверь. Этим действием Михаил Саакашвили, минуя государственный контроль, незаконно пересек государственную границу Грузии", - говорится в заявлении прокуратуры.
По данным прокуратуры, присутствие Саакашвили в трейлере подтверждают видеозаписи в его личном телефоне. Ведомство отмечает, что затем Цомая и Саакашвили двинулись к месту, где их ожидал автомобиль марки "Мерседес" с двумя водителями, все вместе они направились в село региона Самегрело и были на месте к 4 часам утра.
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По данным ведомства, ночью 29 сентября Саакашвили и Цомая сели в тот же автомобиль с прицепом "SCANIA", который им привез в регион Самегрело Г.Н. (Георгия Ниорадзе, четвертый задержанный по делу Саакашвили - ред.). Они направились в Тбилиси, у дома Цомая из машины вышли Цомая и Саакашвили, а Ниорадзе отправился дальше, чтобы выгрузить на объекте молочные продукты из автомобиля.
"Установлен точный маршрут въезда и передвижения Михаила Саакашвили в Грузии, изучены сотни видеозаписей, были опрошены 69 человек, имеющих отношение к делу, запрошена и изучена информация о вышках, обслуживающих мобильные телефоны лиц, участвующих в деле, их местонахождении, зоне действия и радиусе действия", - говорится в заявлении.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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