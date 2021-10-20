16:22 20.10.2021 (обновлено: 16:39 20.10.2021)
Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы Грузии
Прокуратура Грузии обвинила Саакашвили в незаконном пересечении госграницы
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении по факту незаконного пересечения границы экс-президентом Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении ведомства.
"Прокуратура Грузии, по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, вынесла постановление по первой части 344 статьи уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения", - сказано в заявлении.
Эта статья подразумевает незаконное пересечение государственной границы Грузии. Наказывается штрафом или лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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