https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755433808.html

Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы Грузии

Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы Грузии - РИА Новости, 20.10.2021

Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы Грузии

Прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении по факту незаконного пересечения границы экс-президентом Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:22

2021-10-20T16:22

2021-10-20T16:39

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении по факту незаконного пересечения границы экс-президентом Михаилом Саакашвили, сказано в заявлении ведомства."Прокуратура Грузии, по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, вынесла постановление по первой части 344 статьи уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения", - сказано в заявлении.Эта статья подразумевает незаконное пересечение государственной границы Грузии. Наказывается штрафом или лишением свободы сроком от трех до пяти лет.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211020/gruziya-1755355918.html

https://ria.ru/20211019/konsilium-1755286000.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии