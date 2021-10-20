https://ria.ru/20211020/saakashvili-1755366592.html

Саакашвили согласился на госпитализацию

Саакашвили согласился на госпитализацию - РИА Новости, 20.10.2021

Саакашвили согласился на госпитализацию

Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий 20-й день, заявил, что готов получить медицинскую помощь, чтобы сохранить здравый ум. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:16

2021-10-20T12:16

2021-10-20T12:16

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий 20-й день, заявил, что готов получить медицинскую помощь, чтобы сохранить здравый ум.Саакашвили во вторник посетил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже консилиум провел встречу с представителями минюста и рекомендовал профилактическую госпитализацию политика."Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне бодрствовать, и даже в очень ограниченной мере, но все же участвовать в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, пока могу", - зачитал послание Саакашвили его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211016/saakashvili-1754869652.html

https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754719800.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии