Саакашвили согласился на госпитализацию
Саакашвили согласился получить медицинскую помощь, чтобы сохранить здравый ум
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 20 окт - РИА Новости. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий 20-й день, заявил, что готов получить медицинскую помощь, чтобы сохранить здравый ум.
Саакашвили во вторник посетил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже консилиум провел встречу с представителями минюста и рекомендовал профилактическую госпитализацию политика.
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"Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне бодрствовать, и даже в очень ограниченной мере, но все же участвовать в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, пока могу", - зачитал послание Саакашвили его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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