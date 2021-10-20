https://ria.ru/20211020/rudenya-1755431692.html

Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области

Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области - РИА Новости, 20.10.2021

Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области

Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:15

2021-10-20T16:15

2021-10-20T16:15

тверская область

торжок

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 20 окт. – РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя."В первую очередь это развитие промышленности, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма", - отметил глава региона на заседании областного правительства, на котором рассматривался прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022 год и период до 2024 года.По словам губернатора, развитие экономики в ближайшие три года должно быть нацелено на решение приоритетной задачи – стабилизации численности населения области.Как сообщат пресс-служба областного правительства, в соответствии с прогнозом к концу 2023 года индекс физического объёма валового регионального продукта должен составлять 103,6%, в том числе за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в строительстве: завод ООО "Шелл Нефть" в Торжке, ОЭЗ "Завидово", детская областная клиническая больница, Западный мост в Твери, а также в сельском хозяйстве: АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Румелко-Агро".Ожидается, что индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2023 году составит 117,4% (56,4 миллиарда рублей).Прогноз промышленного производства к 2023 году - 105,6%, что связано, в том числе, с выходом на проектную мощность тех инвестпроектов проектов, которые были заложены в регионе в 2019 году, пояснили в пресс-службе.Также в прогнозе отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году объём инвестиций без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 миллиарда рублей.Планируется наращивать и объемы экспорта – к 2024 году до 659,4 миллиона долларов. В 2020 году общий объём экспорта в регионе составил 440,2 миллиона долларов. Ключевые направления – машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, отметили в пресс-службе.Глава региона По итогам рассмотрения документа поручил министерству экономического развития, всем исполнительным органам государственной власти, главам муниципалитетов скорректировать государственные программы Тверской области и программы развития муниципальных образований в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-й год и период до 2024 года.

https://ria.ru/20211019/tver-1755276879.html

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торжок, игорь руденя