Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211020/rudenya-1755431692.html
Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области
Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области - РИА Новости, 20.10.2021
Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области
Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:15
2021-10-20T16:15
тверская область
торжок
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6a8ab6a977b3b15c674ad45d11ee75dc.jpg
ТВЕРЬ, 20 окт. – РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя."В первую очередь это развитие промышленности, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма", - отметил глава региона на заседании областного правительства, на котором рассматривался прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022 год и период до 2024 года.По словам губернатора, развитие экономики в ближайшие три года должно быть нацелено на решение приоритетной задачи – стабилизации численности населения области.Как сообщат пресс-служба областного правительства, в соответствии с прогнозом к концу 2023 года индекс физического объёма валового регионального продукта должен составлять 103,6%, в том числе за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в строительстве: завод ООО "Шелл Нефть" в Торжке, ОЭЗ "Завидово", детская областная клиническая больница, Западный мост в Твери, а также в сельском хозяйстве: АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Румелко-Агро".Ожидается, что индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2023 году составит 117,4% (56,4 миллиарда рублей).Прогноз промышленного производства к 2023 году - 105,6%, что связано, в том числе, с выходом на проектную мощность тех инвестпроектов проектов, которые были заложены в регионе в 2019 году, пояснили в пресс-службе.Также в прогнозе отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году объём инвестиций без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 миллиарда рублей.Планируется наращивать и объемы экспорта – к 2024 году до 659,4 миллиона долларов. В 2020 году общий объём экспорта в регионе составил 440,2 миллиона долларов. Ключевые направления – машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, отметили в пресс-службе.Глава региона По итогам рассмотрения документа поручил министерству экономического развития, всем исполнительным органам государственной власти, главам муниципалитетов скорректировать государственные программы Тверской области и программы развития муниципальных образований в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-й год и период до 2024 года.
https://ria.ru/20211019/tver-1755276879.html
https://ria.ru/20211014/kredit-1754541487.html
торжок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_55:0:1591:1152_1920x0_80_0_0_44e45bc81b952788a49af61307c24bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
торжок, игорь руденя
16:15 20.10.2021
 

Руденя рассказал о приоритетах соцэконом развития Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 окт. – РИА Новости. Прогноз социально-экономического развития региона должен ориентироваться на показатели, достаточные для достижения национальных целей развития в Верхневолжье, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"В первую очередь это развитие промышленности, строительной отрасли, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, туризма", - отметил глава региона на заседании областного правительства, на котором рассматривался прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2022 год и период до 2024 года.
Благоустройство по программе поддержки местных инициатив
19 октября, 19:17Тверская область
В Тверской области реализованы 180 проектов ППМИ
По словам губернатора, развитие экономики в ближайшие три года должно быть нацелено на решение приоритетной задачи – стабилизации численности населения области.
Как сообщат пресс-служба областного правительства, в соответствии с прогнозом к концу 2023 года индекс физического объёма валового регионального продукта должен составлять 103,6%, в том числе за счёт реализации крупных инвестиционных проектов в строительстве: завод ООО "Шелл Нефть" в Торжке, ОЭЗ "Завидово", детская областная клиническая больница, Западный мост в Твери, а также в сельском хозяйстве: АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Румелко-Агро".
Ожидается, что индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2023 году составит 117,4% (56,4 миллиарда рублей).
Прогноз промышленного производства к 2023 году - 105,6%, что связано, в том числе, с выходом на проектную мощность тех инвестпроектов проектов, которые были заложены в регионе в 2019 году, пояснили в пресс-службе.
Также в прогнозе отражена позитивная динамика инвестиций в основной капитал. Так, к 2023 году объём инвестиций без федерального бюджета и инфраструктурных монополий составит 97,5 миллиарда рублей.
ОЭЗ Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:03Тверская область
На развитие тверской ОЭЗ "Завидово" выделены почти четыре млрд рублей
Планируется наращивать и объемы экспорта – к 2024 году до 659,4 миллиона долларов. В 2020 году общий объём экспорта в регионе составил 440,2 миллиона долларов. Ключевые направления – машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, отметили в пресс-службе.
Глава региона По итогам рассмотрения документа поручил министерству экономического развития, всем исполнительным органам государственной власти, главам муниципалитетов скорректировать государственные программы Тверской области и программы развития муниципальных образований в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2022-й год и период до 2024 года.
 
Тверская областьТоржокИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
Лента новостейМолния
Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД