https://ria.ru/20211020/rospotrebnadzor-1755472143.html

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидобстановкой в Москве

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидобстановкой в Москве - РИА Новости, 20.10.2021

Роспотребнадзор усилил контроль за эпидобстановкой в Москве

Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за ситуацией с эпидобстановкой по COVID-19 и проверил концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры и... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:19

2021-10-20T19:19

2021-10-20T19:44

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы усилил контроль за ситуацией с эпидобстановкой по COVID-19 и проверил концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры и фитнес-залы, сообщается на сайте столичного управления службы."В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах массового скопления людей. В период с 11 по 17 октября 2021 года специалистами управления обследовано 33 объекта, в том числе концертные залы, кинотеатры, стадионы, торговые центры, фитнес-клубы, из них в 12 объектах выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.В частности, не контролировалось соблюдение социальной дистанции; не соблюдались правила использования средств индивидуальной защиты (масок); не соблюдалась периодичность уборки и дезинфекции помещений; отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а также отсутствовали санитайзеры, дезинфицирующие салфетки для обработки рук посетителей, антисептики у раковин в туалетных комнатах.

https://ria.ru/20211020/feyki-1755471461.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии