Онлайн-брифинг генерального директора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина
26 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия РОГОЗИНА об актуальных вопросах деятельности Госкорпорации, существующих вызовах в освоении космоса и международном сотрудничестве в контексте российского участия в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае 25–29 октября 2021 года.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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