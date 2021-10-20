https://ria.ru/20211020/roskosmos-1755350308.html

Онлайн-брифинг генерального директора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина

Онлайн-брифинг генерального директора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина - РИА Новости, 20.10.2021

Онлайн-брифинг генерального директора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина

РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:23

2021-10-20T11:23

2021-10-20T11:23

анонсы

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26 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия РОГОЗИНА об актуальных вопросах деятельности Госкорпорации, существующих вызовах в освоении космоса и международном сотрудничестве в контексте российского участия в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае 25–29 октября 2021 года.Задать вопросТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы