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Вылетевший из Челябинска в Норильск рейс Red Wings вернулся обратно
Вылетевший из Челябинска в Норильск рейс Red Wings вернулся обратно - РИА Новости, 20.10.2021
Вылетевший из Челябинска в Норильск рейс Red Wings вернулся обратно
Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из международного аэропорта Челябинска утром в среду в Норильск с 90 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:15
2021-10-20T10:08
происшествия
норильск
челябинск
новости - туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из международного аэропорта Челябинска утром в среду в Норильск с 90 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.По данным пресс-службы, рейс в Норильск из Челябинска вылете в 07.20 (05.20 мск)."Рейс ИН-1279 авиакомпании Red Wings в Норильск по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что на борту было 6 детей, им предоставлена комната матери и ребенка, поясняется в сообщении.В пресс-службе добавили, что самолет после вылета вернулся в аэропорт Челябинска в 09.23 (07.23 мск).
https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html
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происшествия, норильск, челябинск, новости - туризм
09:15 20.10.2021 (обновлено: 10:08 20.10.2021)
 
Вылетевший из Челябинска в Норильск рейс Red Wings вернулся обратно

Вылетевший из Челябинска в Норильск рейс Red Wings вернулся обратно по техпричинам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из международного аэропорта Челябинска утром в среду в Норильск с 90 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
По данным пресс-службы, рейс в Норильск из Челябинска вылете в 07.20 (05.20 мск).
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"Рейс ИН-1279 авиакомпании Red Wings в Норильск по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на борту было 6 детей, им предоставлена комната матери и ребенка, поясняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что самолет после вылета вернулся в аэропорт Челябинска в 09.23 (07.23 мск).
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