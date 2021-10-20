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В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 20.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:51
2021-10-20T12:51
2021-10-20T14:23
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков"Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает", — сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что глава государства ждет разрешения врачей. На вопрос, вакцинировался ли он сам, пресс-секретарь ответил отрицательно."Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется", — добавил Песков.Представитель президента напомнил, что иммунизация проводится для того, чтобы получить эти антитела, и он ждет, когда их уровень опустится.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:51 20.10.2021 (обновлено: 14:23 20.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Песков: Путин ревакцинируется от коронавируса, когда порекомендуют врачи
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пока не ревакцинировался от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает", — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что глава государства ждет разрешения врачей. На вопрос, вакцинировался ли он сам, пресс-секретарь ответил отрицательно.
"Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется", — добавил Песков.
Представитель президента напомнил, что иммунизация проводится для того, чтобы получить эти антитела, и он ждет, когда их уровень опустится.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.