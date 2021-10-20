https://ria.ru/20211020/revaktsinatsiya-1755377524.html

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 20.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:51

2021-10-20T12:51

2021-10-20T14:23

распространение коронавируса

общество

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754754081_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_3f738630d46e2e6e22578b0cda0ec842.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков"Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает", — сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что глава государства ждет разрешения врачей. На вопрос, вакцинировался ли он сам, пресс-секретарь ответил отрицательно."Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется", — добавил Песков.Представитель президента напомнил, что иммунизация проводится для того, чтобы получить эти антитела, и он ждет, когда их уровень опустится.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19