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Постоянный Комитет поддержит реновацию центра молодежи в Брестской крепости

Постоянный Комитет поддержит реновацию центра молодежи в Брестской крепости - РИА Новости, 20.10.2021

Постоянный Комитет поддержит реновацию центра молодежи в Брестской крепости

Постоянный Комитет Союзного государства поддержит инициативу Минобороны Республики Беларусь по разработке проекта реконструкции центра патриотического... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:42

2021-10-20T19:42

2021-10-20T19:42

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства поддержит инициативу Минобороны Республики Беларусь по разработке проекта реконструкции центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, заявил в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Он особо отметил значимость работы, которую Минобороны двух стран ведут в целях противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны."Ведется огромная работа по воспитанию гражданина-патриота независимо от паспорта – российского или белорусского. Мы видим, что есть инициатива Минобороны Беларуси по разработке проекта Союзного государства, а именно реконструкции сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе кобринского укрепления Брестской крепости – с общим объемом финансирования на ближайшие три с половиной года около 480 миллионов рублей. Мы готовы поддержать такую программу. Убежден, что это станет новым ярким примером партнерства оборонных ведомств наших стран", - сказал Мезенцев.Он напомнил, что ранее, в 2018-2020 годах, за счет бюджета Союзного государства был реализован проект капитального ремонта ряда сооружений на территории Брестской крепости.

https://ria.ru/20211020/mezentsev-1755460285.html

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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия