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Постоянный Комитет поддержит реновацию центра молодежи в Брестской крепости
Постоянный Комитет поддержит реновацию центра молодежи в Брестской крепости - РИА Новости, 20.10.2021
Постоянный Комитет поддержит реновацию центра молодежи в Брестской крепости
Постоянный Комитет Союзного государства поддержит инициативу Минобороны Республики Беларусь по разработке проекта реконструкции центра патриотического... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:42
2021-10-20T19:42
2021-10-20T19:42
союзное государство
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства поддержит инициативу Минобороны Республики Беларусь по разработке проекта реконструкции центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, заявил в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Он особо отметил значимость работы, которую Минобороны двух стран ведут в целях противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны."Ведется огромная работа по воспитанию гражданина-патриота независимо от паспорта – российского или белорусского. Мы видим, что есть инициатива Минобороны Беларуси по разработке проекта Союзного государства, а именно реконструкции сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе кобринского укрепления Брестской крепости – с общим объемом финансирования на ближайшие три с половиной года около 480 миллионов рублей. Мы готовы поддержать такую программу. Убежден, что это станет новым ярким примером партнерства оборонных ведомств наших стран", - сказал Мезенцев.Он напомнил, что ранее, в 2018-2020 годах, за счет бюджета Союзного государства был реализован проект капитального ремонта ряда сооружений на территории Брестской крепости.
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белоруссия, дмитрий мезенцев, россия
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Постоянный Комитет Союзного государства поддержит инициативу Минобороны Республики Беларусь
по разработке проекта реконструкции центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, заявил в среду на совместной коллегии министерств обороны России
и Белоруссии госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
.
Он особо отметил значимость работы, которую Минобороны двух стран ведут в целях противодействия попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны.
"Ведется огромная работа по воспитанию гражданина-патриота независимо от паспорта – российского или белорусского. Мы видим, что есть инициатива Минобороны Беларуси по разработке проекта Союзного государства, а именно реконструкции сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе кобринского укрепления Брестской крепости – с общим объемом финансирования на ближайшие три с половиной года около 480 миллионов рублей. Мы готовы поддержать такую программу. Убежден, что это станет новым ярким примером партнерства оборонных ведомств наших стран", - сказал Мезенцев.
Он напомнил, что ранее, в 2018-2020 годах, за счет бюджета Союзного государства был реализован проект капитального ремонта ряда сооружений на территории Брестской крепости.