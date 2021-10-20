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Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР - РИА Новости, 20.10.2021
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР
Администрация США не комментирует сообщения об испытаниях Китаем новых гиперзвуковых ракет, однако выражает свою озабоченность по поводу военных разработок КНР... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:20
2021-10-20T23:30
в мире
сша
китай
дмитрий песков
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация США не комментирует сообщения об испытаниях Китаем новых гиперзвуковых ракет, однако выражает свою озабоченность по поводу военных разработок КНР по дипломатическим каналам, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы все так же не намерены комментировать какие-то конкретные публикации. Говоря в целом, мы четко обозначили нашу озабоченность, и я думаю, что комментарии президента относительно новых военных возможностей, которые преследует КНР, отражают ее. Это по-прежнему отражает нашу точку зрения, которую мы доносим по дипломатическим каналам", - сказала Псаки в ходе брифинга.Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли он сообщениями об испытании новых гиперзвуковых ракет в КНР.Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило на текущей неделе, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и что это "застало врасплох" американскую разведку. По словам источников газеты, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы. В Пентагоне выразили озабоченность действиями Китая, но не стали комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем: по его словам, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств.
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в мире, сша, китай, дмитрий песков, джо байден, министерство обороны сша
23:20 20.10.2021 (обновлено: 23:30 20.10.2021)
 
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР

Псаки отказалась комментировать сообщения об испытаниях гиперзвуковых ракет в КНР

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация США не комментирует сообщения об испытаниях Китаем новых гиперзвуковых ракет, однако выражает свою озабоченность по поводу военных разработок КНР по дипломатическим каналам, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы все так же не намерены комментировать какие-то конкретные публикации. Говоря в целом, мы четко обозначили нашу озабоченность, и я думаю, что комментарии президента относительно новых военных возможностей, которые преследует КНР, отражают ее. Это по-прежнему отражает нашу точку зрения, которую мы доносим по дипломатическим каналам", - сказала Псаки в ходе брифинга.
Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли он сообщениями об испытании новых гиперзвуковых ракет в КНР.
Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило на текущей неделе, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и что это "застало врасплох" американскую разведку. По словам источников газеты, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы. В Пентагоне выразили озабоченность действиями Китая, но не стали комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем: по его словам, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств.
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