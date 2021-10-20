https://ria.ru/20211020/rakety-1755495953.html
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР - РИА Новости, 20.10.2021
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР
Администрация США не комментирует сообщения об испытаниях Китаем новых гиперзвуковых ракет, однако выражает свою озабоченность по поводу военных разработок КНР... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:20
2021-10-20T23:20
2021-10-20T23:30
в мире
сша
китай
дмитрий песков
джо байден
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Администрация США не комментирует сообщения об испытаниях Китаем новых гиперзвуковых ракет, однако выражает свою озабоченность по поводу военных разработок КНР по дипломатическим каналам, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы все так же не намерены комментировать какие-то конкретные публикации. Говоря в целом, мы четко обозначили нашу озабоченность, и я думаю, что комментарии президента относительно новых военных возможностей, которые преследует КНР, отражают ее. Это по-прежнему отражает нашу точку зрения, которую мы доносим по дипломатическим каналам", - сказала Псаки в ходе брифинга.Ранее президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли он сообщениями об испытании новых гиперзвуковых ракет в КНР.Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило на текущей неделе, что Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, и что это "застало врасплох" американскую разведку. По словам источников газеты, ракета не достигла заданной цели, однако испытание показало, что Китай добился "поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия" и гораздо дальше продвинулся в этом, чем полагали американцы. В Пентагоне выразили озабоченность действиями Китая, но не стали комментировать сообщение об испытании гиперзвуковой ракеты.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассматривает как угрозу испытания гиперзвукового оружия Китаем: по его словам, КНР развивает свою армию, не выходя за рамки обязательств.
https://ria.ru/20211020/blinken-1755307207.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, дмитрий песков, джо байден, министерство обороны сша
23:20 20.10.2021 (обновлено: 23:30 20.10.2021)
Белый дом отказался комментировать испытания гиперзвуковых ракет в КНР
Псаки отказалась комментировать сообщения об испытаниях гиперзвуковых ракет в КНР