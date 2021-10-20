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https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США - РИА Новости, 20.10.2021
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:48
2021-10-20T23:49
в мире
сша
япония
кндр (северная корея)
ким чен ын
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ООН, 20 окт - РИА Новости. Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд."США и многие другие члены Совбеза осудили пуск, который нарушил множество резолюций Совета Безопасности", - сказала она.Постпред назвала испытания ракет КНДР незаконной и неприемлемой деятельностью.Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР, по данным агентства Ренхап, заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.
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сша
япония
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в мире, сша, япония, кндр (северная корея), ким чен ын
23:48 20.10.2021 (обновлено: 23:49 20.10.2021)
 
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США

Постпред США Томас-Гринфилд: пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН

© AP Photo / KRTПуск ракеты в Северной Корее
Пуск ракеты в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / KRT
Читать ria.ru в
ООН, 20 окт - РИА Новости. Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
"США и многие другие члены Совбеза осудили пуск, который нарушил множество резолюций Совета Безопасности", - сказала она.
Постпред назвала испытания ракет КНДР незаконной и неприемлемой деятельностью.
Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР, по данным агентства Ренхап, заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.
Испытания новой зенитной ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 08:19
Выпущенная КНДР ракета пролетела 430-450 километров, сообщили СМИ
 
В миреСШАЯпонияКНДР (Северная Корея)Ким Чен Ын
 
 
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