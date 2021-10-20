https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html

Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США

Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США - РИА Новости, 20.10.2021

Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США

Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T23:48

2021-10-20T23:48

2021-10-20T23:49

в мире

сша

япония

кндр (северная корея)

ким чен ын

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ООН, 20 окт - РИА Новости. Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд."США и многие другие члены Совбеза осудили пуск, который нарушил множество резолюций Совета Безопасности", - сказала она.Постпред назвала испытания ракет КНДР незаконной и неприемлемой деятельностью.Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР, по данным агентства Ренхап, заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.

https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html

сша

япония

кндр (северная корея)

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в мире, сша, япония, кндр (северная корея), ким чен ын