https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США - РИА Новости, 20.10.2021
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T23:48
2021-10-20T23:48
2021-10-20T23:49
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ООН, 20 окт - РИА Новости. Недавний пуск ракеты КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила журналистам постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд."США и многие другие члены Совбеза осудили пуск, который нарушил множество резолюций Совета Безопасности", - сказала она.Постпред назвала испытания ракет КНДР незаконной и неприемлемой деятельностью.Во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета - от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет. В ночь на среду КНДР, по данным агентства Ренхап, заявила, что 19 октября произвела успешный тестовый пуск баллистической ракеты подводной лодки, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.
https://ria.ru/20211019/raketa-1755138347.html
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в мире, сша, япония, кндр (северная корея), ким чен ын
23:48 20.10.2021 (обновлено: 23:49 20.10.2021)
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
Постпред США Томас-Гринфилд: пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН