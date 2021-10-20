https://ria.ru/20211020/raketa-1755305111.html

КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ

КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2021

КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ

КНДР сообщила, что произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки и его успешным, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T00:40

2021-10-20T00:40

2021-10-20T01:45

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР сообщила, что произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки и его успешным, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.По его данным, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что пуск осуществлен 19 октября Академией обороны КНДР.По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.Отмечается, что "первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был произведен Академией обороны пять лет назад, и снова достигнут успех пуска с подлодки БРПЛ нового типа"."Академия обороны сообщила, что баллистическая ракета подводных лодок нового типа с внедрением многих передовых технологий управления и наведения, включая боковые маневры и "глиссирующие прыжки", внесет большой вклад в развитие оборонных технологий страны и повышение оперативного потенциала военно-морских сил", - приводит Рёнхап официальное сообщение из Пхеньяна.Южная Корея во вторник заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета: от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.

https://ria.ru/20211019/raketa-1755280425.html

https://ria.ru/20211019/zapuski-1755277960.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын