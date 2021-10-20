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https://ria.ru/20211020/raketa-1755305111.html
КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ
КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2021
КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ
КНДР сообщила, что произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки и его успешным, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T00:40
2021-10-20T01:45
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР сообщила, что произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки и его успешным, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.По его данным, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что пуск осуществлен 19 октября Академией обороны КНДР.По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.Отмечается, что "первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был произведен Академией обороны пять лет назад, и снова достигнут успех пуска с подлодки БРПЛ нового типа"."Академия обороны сообщила, что баллистическая ракета подводных лодок нового типа с внедрением многих передовых технологий управления и наведения, включая боковые маневры и "глиссирующие прыжки", внесет большой вклад в развитие оборонных технологий страны и повышение оперативного потенциала военно-морских сил", - приводит Рёнхап официальное сообщение из Пхеньяна.Южная Корея во вторник заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета: от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.
https://ria.ru/20211019/raketa-1755280425.html
https://ria.ru/20211019/zapuski-1755277960.html
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60
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
00:40 20.10.2021 (обновлено: 01:45 20.10.2021)
 
КНДР произвела запуск баллистической ракеты с подлодки, сообщили СМИ

Ренхап сообщило об успешном запуске КНДР баллистической ракеты с подводной лодки

© REUTERS / KCNAИспытания новой зенитной ракеты в КНДР
Испытания новой зенитной ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / KCNA
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. КНДР сообщила, что произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки и его успешным, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.
По его данным, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что пуск осуществлен 19 октября Академией обороны КНДР.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 19:37
США осудили запуск баллистической ракеты КНДР
По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях ракеты.
Отмечается, что "первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был произведен Академией обороны пять лет назад, и снова достигнут успех пуска с подлодки БРПЛ нового типа".
"Академия обороны сообщила, что баллистическая ракета подводных лодок нового типа с внедрением многих передовых технологий управления и наведения, включая боковые маневры и "глиссирующие прыжки", внесет большой вклад в развитие оборонных технологий страны и повышение оперативного потенциала военно-морских сил", - приводит Рёнхап официальное сообщение из Пхеньяна.
Южная Корея во вторник заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета: от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров. В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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В миреКНДР (Северная Корея)Ким Чен Ын
 
 
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