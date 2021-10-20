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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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В мурманских гостиницах введут QR-коды
В мурманских гостиницах введут QR-коды - РИА Новости, 20.10.2021
В мурманских гостиницах введут QR-коды
Заселиться в отели Мурманской области с 30 октября можно будет с QR-кодом, что связано в том числе с объявлением нерабочих дней в России и возможным увеличением РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:56
2021-10-20T22:17
распространение коронавируса
мурманская область
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости. Заселиться в отели Мурманской области с 30 октября можно будет с QR-кодом, что связано в том числе с объявлением нерабочих дней в России и возможным увеличением турпотока в регион, сообщили в оперштабе."С 30 октября в Мурманской области заселиться в гостиницу можно будет предъявив QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией", - говорится в сообщении.Как объяснили в оперштабе, внедрение нового механизма связано в том числе с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в Мурманскую область."Для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса, региональное правительство усилит контроль исполнения правил размещения", - добавили в оперштабе.Всего с начала пандемии в Мурманской области заболели более 76 тысяч человек, ежедневный прирост в последнее время составляет около 200 случаев в день. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов для прохода на спортивные мероприятия.
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мурманская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
19:56 20.10.2021 (обновлено: 22:17 20.10.2021)
 
В мурманских гостиницах введут QR-коды

Заселиться в отели Мурманской области с 30 октября можно будет только с QR-кодом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости. Заселиться в отели Мурманской области с 30 октября можно будет с QR-кодом, что связано в том числе с объявлением нерабочих дней в России и возможным увеличением турпотока в регион, сообщили в оперштабе.
"С 30 октября в Мурманской области заселиться в гостиницу можно будет предъявив QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией", - говорится в сообщении.
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Как объяснили в оперштабе, внедрение нового механизма связано в том числе с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в Мурманскую область.
"Для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса, региональное правительство усилит контроль исполнения правил размещения", - добавили в оперштабе.
Всего с начала пандемии в Мурманской области заболели более 76 тысяч человек, ежедневный прирост в последнее время составляет около 200 случаев в день. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов для прохода на спортивные мероприятия.
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