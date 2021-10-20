https://ria.ru/20211020/qr-kody-1755477492.html

В мурманских гостиницах введут QR-коды

В мурманских гостиницах введут QR-коды - РИА Новости, 20.10.2021

В мурманских гостиницах введут QR-коды

Заселиться в отели Мурманской области с 30 октября можно будет с QR-кодом, что связано в том числе с объявлением нерабочих дней в России и возможным увеличением РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T19:56

2021-10-20T19:56

2021-10-20T22:17

распространение коронавируса

мурманская область

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg

МУРМАНСК, 20 окт – РИА Новости. Заселиться в отели Мурманской области с 30 октября можно будет с QR-кодом, что связано в том числе с объявлением нерабочих дней в России и возможным увеличением турпотока в регион, сообщили в оперштабе."С 30 октября в Мурманской области заселиться в гостиницу можно будет предъявив QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией", - говорится в сообщении.Как объяснили в оперштабе, внедрение нового механизма связано в том числе с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в Мурманскую область."Для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса, региональное правительство усилит контроль исполнения правил размещения", - добавили в оперштабе.Всего с начала пандемии в Мурманской области заболели более 76 тысяч человек, ежедневный прирост в последнее время составляет около 200 случаев в день. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, а также действует система QR-кодов для прохода на спортивные мероприятия.

https://ria.ru/20211020/samoizolyatsiya-1755467978.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм