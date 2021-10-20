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В Тюменской области введут QR-коды для посещения театров и концертов

В Тюменской области введут QR-коды для посещения театров и концертов - РИА Новости, 20.10.2021

В Тюменской области введут QR-коды для посещения театров и концертов

Правительство Тюменской области с 15 ноября вводит QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и спортивных объектов, сообщает... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:09

2021-10-20T16:09

2021-10-20T16:48

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ТЮМЕНЬ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Тюменской области с 15 ноября вводит QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и спортивных объектов, сообщает оперативный штаб Тюменской области.Ранее в региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Тюменской области сохраняется высокий риск распространения коронавируса, заболеваемость растет. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06. Наиболее высокий удельный вес среди заболевших составляют работающие граждане."С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации COVID-19", - говорится в сообщении.Помимо QR-кодов, региональное правительство ввело другие ограничительные меры. Так, с 23 октября по 31 декабря предприятиям общепита и развлекательным заведениям запрещено принимать и обслуживать в залах посетителей в ночные часы. С 25 октября по 31 декабря лица младше 18 лет смогут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении родителей. Также до конца 2021 года в регионе приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области.

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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