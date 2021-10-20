https://ria.ru/20211020/putin-1755415526.html
Путин прокомментировал доклад по топливу
Путин прокомментировал доклад по топливу - РИА Новости, 20.10.2021
Путин прокомментировал доклад по топливу
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что представленные в ходе совещания с членами правительства цифры об общей готовности оборудования и запасах... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:26
2021-10-20T15:26
2021-10-20T15:50
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что представленные в ходе совещания с членами правительства цифры об общей готовности оборудования и запасах топлива реальны, а также поручил довести все до полного норматива и следить за происходящим в действительности."У нас общая готовность основного оборудования 99,4%, а запасы топлива 98,5%. Во-первых, надеюсь, что это реальные цифры, а не бумажная отчетность. А во-вторых, 0,6% в первом случае и 1,5% - во втором случае - это тоже вещи, за которыми стоят конкретные объекты, а значит, люди, которые живут в соответствующих условиях. Или предприятия, работающие сегодня в регионах. Поэтому, во-первых, все нужно довести до полного норматива, а второе - внимательно следить за тем, что происходит в реалиях, в жизни",- сказал Путин министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину в ходе совещания в режиме видеоконференции.
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экономика, владимир путин
15:26 20.10.2021 (обновлено: 15:50 20.10.2021)
Путин прокомментировал доклад по топливу
Путин призвал проследить за ситуацией с запасами топлива
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил надежду, что представленные в ходе совещания с членами правительства цифры об общей готовности оборудования и запасах топлива реальны, а также поручил довести все до полного норматива и следить за происходящим в действительности.
"У нас общая готовность основного оборудования 99,4%, а запасы топлива 98,5%. Во-первых, надеюсь, что это реальные цифры, а не бумажная отчетность. А во-вторых, 0,6% в первом случае и 1,5% - во втором случае - это тоже вещи, за которыми стоят конкретные объекты, а значит, люди, которые живут в соответствующих условиях. Или предприятия, работающие сегодня в регионах. Поэтому, во-первых, все нужно довести до полного норматива, а второе - внимательно следить за тем, что происходит в реалиях, в жизни",- сказал Путин министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину в ходе совещания в режиме видеоконференции.