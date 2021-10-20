https://ria.ru/20211020/putin-1755409429.html
Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин
Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2021
Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин
Низкий уровень вакцинации от коронавируса приводит к опасным последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:20
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Низкий уровень вакцинации от коронавируса приводит к опасным последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Я повторю еще раз - вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти", - заявил президент на совещании.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:07 20.10.2021 (обновлено: 15:20 20.10.2021)
Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин
Путин: низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, даже к угрозе смерти