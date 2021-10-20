https://ria.ru/20211020/putin-1755409429.html

Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин

Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2021

Низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям, заявил Путин

Низкий уровень вакцинации от коронавируса приводит к опасным последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:20

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Низкий уровень вакцинации от коронавируса приводит к опасным последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции."Мы с вами, к сожалению, видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране. Я повторю еще раз - вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти", - заявил президент на совещании.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html

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