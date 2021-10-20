https://ria.ru/20211020/putin-1755408296.html

Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса

Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса

Сейчас особенно важно сбить пик новой волны коронавирусной инфекции в России, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:05

2021-10-20T15:05

2021-10-20T15:19

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны коронавирусной инфекции в России, заявил глава государства Владимир Путин."Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - сказал Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html

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2021

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общество, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19