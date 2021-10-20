https://ria.ru/20211020/putin-1755408296.html
Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса
Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса - РИА Новости, 20.10.2021
Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса
Сейчас особенно важно сбить пик новой волны коронавирусной инфекции в России, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:05
2021-10-20T15:05
2021-10-20T15:19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сейчас особенно важно сбить пик новой волны коронавирусной инфекции в России, заявил глава государства Владимир Путин."Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - сказал Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.
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общество, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:05 20.10.2021 (обновлено: 15:19 20.10.2021)
Путин призвал сбить пик новой волны коронавируса
Путин заявил, что важно сбить пик новой волны коронавируса