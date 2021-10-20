https://ria.ru/20211020/putin-1755366422.html

Американцы предрекли самоуничтожение Запада и признали проницательность Путина

"Путин оказался умнее": в США признали "энергетический мазохизм" Запада - РИА Новости, 20.10.2021

Американцы предрекли самоуничтожение Запада и признали проницательность Путина

Читатели The Wall Street Journal прокомментировали статью об энергетических проблемах стран Запада. Ее автор, в частности, утверждает, что европейские лидеры... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:16

2021-10-20T12:16

2021-10-20T17:57

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Читатели The Wall Street Journal прокомментировали статью об энергетических проблемах стран Запада. Ее автор, в частности, утверждает, что европейские лидеры сами загнали себя в угол, а их стремление осуществить несбыточные "климатические мечты" можно расценивать как "один из величайших в истории актов самовредительства".Многие комментаторы отметили, что Москва в этой ситуации проявила себя грамотно и теперь извлекает выгоду."Давайте признаем, что Путин умнее и проницательнее всех сегодняшних европейских и американских руководителей. "Никогда не мешай своему врагу, если он совершает самоубийство". Путину даже не нужно уничтожать нас. Он будет просто смотреть, как мы сами себя уничтожаем. А потом пришлет нам лекарство", — считает Joseph Breton."Вопрос Европе и Калифорнии: если сжигать импортный газ, а не местный, выбросов СО2 будет меньше?" — сыронизировал John Sommerwerck."Все это было предсказуемо. Но Россия не уникальна. Европа и США не стали бы помогать России во имя гуманизма, если бы она по собственной глупости вырыла себе такую же яму. Русские помнят 1990-е годы. Кстати, о глупости: Россия заняла второе место по объемам поставок нефти в США", — добавил Chris J."Слухи о смерти ископаемого топлива сильно преувеличены", — подытожили читатели.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211019/putin-1755181775.html

https://ria.ru/20211020/gaz-1755347911.html

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755314771.html

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сша, азия, европа, москва, владимир путин, россия