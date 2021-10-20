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Власти Татарстана заявили о недопустимости задержек выдачи результатов ПЦР
Власти Татарстана заявили о недопустимости задержек выдачи результатов ПЦР - РИА Новости, 20.10.2021
Власти Татарстана заявили о недопустимости задержек выдачи результатов ПЦР
Задержки выдачи результатов ПЦР-тестов до 10 дней, на которые жалуются жители Татарстана, недопустимы, заявил главный внештатный эпидемиолог и специалист по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T19:28
2021-10-20T19:32
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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Задержки выдачи результатов ПЦР-тестов до 10 дней, на которые жалуются жители Татарстана, недопустимы, заявил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике минздрава республики Дмитрий Лопушов."Сейчас срок выдачи результата – 24−48 часов. Однако необходимо отметить, что с учетом напряженной обстановки отмечается задержка в выдаче результатов исследования. Мы над этим работаем, у нас внедрена уже с прошлого года система лабораторного контроля… Но такие задержки в 10 дней в принципе недопустимы", - сказал Лопушов в ходе "прямого эфира" в Instagram по вопросам вакцинации и выдачи QR-кодов.С недопустимостью 10-дневного ожидания результатов ПЦР-теста согласилась и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она отметила, что в штаб периодически приходят жалобы по этому вопросу. "Мы все их отрабатываем, стараемся работать, как можно быстрее", - подчеркнула она.При этом оба спикера напомнили, что только положительный ПЦР-тест на COVID-19 не является основанием для постановки диагноза и выдачи жителю республики QR-кода, для этого необходимы также консультация врача, проведение дополнительных исследований.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.По данным оперативного штаба, на 20 октября в Татарстане зарегистрировано 28 973 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 125. Выздоровели за весь период 24 317 человека. Умерли от COVID-19 в республике 877 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 308 766 человека, из них 993 600 человек получили второй компонент вакцины.
https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755460005.html
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:28 20.10.2021 (обновлено: 19:32 20.10.2021)
 
Власти Татарстана заявили о недопустимости задержек выдачи результатов ПЦР

Власти Татарстана заявили о недопустимости задержек выдачи результатов ПЦР-тестов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Задержки выдачи результатов ПЦР-тестов до 10 дней, на которые жалуются жители Татарстана, недопустимы, заявил главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике минздрава республики Дмитрий Лопушов.
"Сейчас срок выдачи результата – 24−48 часов. Однако необходимо отметить, что с учетом напряженной обстановки отмечается задержка в выдаче результатов исследования. Мы над этим работаем, у нас внедрена уже с прошлого года система лабораторного контроля… Но такие задержки в 10 дней в принципе недопустимы", - сказал Лопушов в ходе "прямого эфира" в Instagram по вопросам вакцинации и выдачи QR-кодов.
С недопустимостью 10-дневного ожидания результатов ПЦР-теста согласилась и руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она отметила, что в штаб периодически приходят жалобы по этому вопросу. "Мы все их отрабатываем, стараемся работать, как можно быстрее", - подчеркнула она.
При этом оба спикера напомнили, что только положительный ПЦР-тест на COVID-19 не является основанием для постановки диагноза и выдачи жителю республики QR-кода, для этого необходимы также консультация врача, проведение дополнительных исследований.
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Вчера, 18:16Республика Татарстан
Власти Татарстана отказались вводить нерабочие дни с 23 октября
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие категории.
По данным оперативного штаба, на 20 октября в Татарстане зарегистрировано 28 973 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 125. Выздоровели за весь период 24 317 человека. Умерли от COVID-19 в республике 877 человек. По данным минздрава Татарстана, всего провакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 308 766 человека, из них 993 600 человек получили второй компонент вакцины.

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