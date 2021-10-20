https://ria.ru/20211020/protestuyuschiy-1755438279.html

В Софии протестующий ударил по лицу министра образования

В Софии протестующий ударил по лицу министра образования - РИА Новости, 20.10.2021

В Софии протестующий ударил по лицу министра образования

Один из манифестантов, протестующих в центре болгарской столицы Софии, ударил по лицу министра образования Николая Денкова, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:47

2021-10-20T16:47

2021-10-20T17:29

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Один из манифестантов, протестующих в центре болгарской столицы Софии, ударил по лицу министра образования Николая Денкова, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).В районе здания совета министров в Софии в среду проходил митинг медработников, требующих повышения заработной платы. Позднее к ним присоединились активисты ряда политических партий, выступающих против новых санитарных ограничений.Несколько протестующих пытались напасть на Денкова, когда он вышел из здания совмина. Несмотря на плотный кордон полицейских, один из них сумел ударить министра по лицу.В министерстве образования заявили, что Денков не получил повреждений и находится в "отличном физическом и психологическом состоянии", сообщает телеканал Nova. По его данным, на министра напал активист партии "Возрождение".В МВД заявили, что проводят проверку инцидента.Во вторник правительство Болгарии объявило о введении "ковидных сертификатов", необходимых для посещения общественных мест. Власти Софии позднее приняли дополнительные ограничения и, в частности, перевели школы на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20210807/prezentatsiya-1744875061.html

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Протестующий ударил по лицу министра образования в Софии Один из манифестантов, протестующих в центре болгарской столицы Софии, ударил по лицу министра образования Николая Денкова, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В районе здания совета министров в Софии в среду проходил митинг медработников, требующих повышения заработной платы. Позднее к ним присоединились активисты ряда политических партий, выступающих против новых санитарных ограничений. 2021-10-20T16:47 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, болгария, софия (город)