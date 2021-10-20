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https://ria.ru/20211020/protest-1755416988.html
Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе
Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе - РИА Новости, 20.10.2021
Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе
МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии в Литве, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:32
2021-10-20T15:46
в мире
белоруссия
мид литвы
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии в Литве, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы белорусскими пограничниками, сообщается на сайте ведомства."Двадцатого октября министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы. 18 октября белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе (въехал на территорию Литвы, достигнув отметки государственной границы № 0133 вблизи Друскининкая)", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Литвы просит Белоруссию как можно быстрее объяснить инцидент и принять все меры, чтобы подобное не повторялось."Министерство иностранных дел также осудило организацию белорусскими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского общества, а также призвало освободить всех политических заключенных и незаконно задержанных людей", - добавляется в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
https://ria.ru/20210924/migrant-1751565754.html
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в мире, белоруссия, мид литвы, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко
15:32 20.10.2021 (обновлено: 15:46 20.10.2021)
 
Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе

МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату из-за ситуации на границе

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии в Литве, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы белорусскими пограничниками, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцатого октября министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы. 18 октября белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе (въехал на территорию Литвы, достигнув отметки государственной границы № 0133 вблизи Друскининкая)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что МИД Литвы просит Белоруссию как можно быстрее объяснить инцидент и принять все меры, чтобы подобное не повторялось.
"Министерство иностранных дел также осудило организацию белорусскими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского общества, а также призвало освободить всех политических заключенных и незаконно задержанных людей", - добавляется в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
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