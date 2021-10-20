15:32 20.10.2021 (обновлено: 15:46 20.10.2021)
Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе
МИД Литвы вручил ноту протеста белорусскому дипломату из-за ситуации на границе
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии в Литве, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы белорусскими пограничниками, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцатого октября министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы. 18 октября белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе (въехал на территорию Литвы, достигнув отметки государственной границы № 0133 вблизи Друскининкая)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МИД Литвы просит Белоруссию как можно быстрее объяснить инцидент и принять все меры, чтобы подобное не повторялось.
"Министерство иностранных дел также осудило организацию белорусскими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского общества, а также призвало освободить всех политических заключенных и незаконно задержанных людей", - добавляется в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
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