https://ria.ru/20211020/protest-1755416988.html

Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе

Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе - РИА Новости, 20.10.2021

Литва выразила протест Белоруссии из-за ситуации на границе

МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии в Литве, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:32

2021-10-20T15:32

2021-10-20T15:46

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. МИД Литвы вручил ноту представителю посольства Белоруссии в Литве, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы белорусскими пограничниками, сообщается на сайте ведомства."Двадцатого октября министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, выражающую решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы. 18 октября белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном округе (въехал на территорию Литвы, достигнув отметки государственной границы № 0133 вблизи Друскининкая)", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Литвы просит Белоруссию как можно быстрее объяснить инцидент и принять все меры, чтобы подобное не повторялось."Министерство иностранных дел также осудило организацию белорусскими властями потоков нелегальных мигрантов из Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского общества, а также призвало освободить всех политических заключенных и незаконно задержанных людей", - добавляется в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

https://ria.ru/20210924/migrant-1751565754.html

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в мире, белоруссия, мид литвы, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко