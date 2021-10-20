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Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве

Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве - РИА Новости, 20.10.2021

Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве

Вечерний час пик с учетом начавшегося снега в Москве привели к пробкам на дорогах в 9 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:03

2021-10-20T20:03

2021-10-20T20:03

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вечерний час пик с учетом начавшегося снега в Москве привели к пробкам на дорогах в 9 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вечерний час пик вкупе со снегом и на дорогах 9 баллов. Основные затруднения на МКАД, кольцах и в центре. Скорость движения в городе: 22 км/ч", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе проводятся ремонтные работы, также влияющие на обстановку (МКАД 90-й км, МКАД 85-й км, ТТК Рижская эстакада, ТТК Савеловская эстакада, Волгоградский проспект, дом 45 в направлении области, МКАД 26-й км, Большой Краснохолмский мост в оба направления).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы