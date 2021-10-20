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Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве
Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве - РИА Новости, 20.10.2021
Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве
Вечерний час пик с учетом начавшегося снега в Москве привели к пробкам на дорогах в 9 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:03
2021-10-20T20:03
2021-10-20T20:03
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вечерний час пик с учетом начавшегося снега в Москве привели к пробкам на дорогах в 9 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Вечерний час пик вкупе со снегом и на дорогах 9 баллов. Основные затруднения на МКАД, кольцах и в центре. Скорость движения в городе: 22 км/ч", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе проводятся ремонтные работы, также влияющие на обстановку (МКАД 90-й км, МКАД 85-й км, ТТК Рижская эстакада, ТТК Савеловская эстакада, Волгоградский проспект, дом 45 в направлении области, МКАД 26-й км, Большой Краснохолмский мост в оба направления).
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Первый снег привел к девятибалльным пробкам в Москве
Первый снег и вечерний час пик привели к девятибалльным пробкам на дорогах в Москве