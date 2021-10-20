https://ria.ru/20211020/prestupleniya-1755354897.html

МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии

МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии - РИА Новости, 20.10.2021

МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии

Почти каждое четвертое преступление в России в январе - сентябре 2021 года было совершено в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:38

2021-10-20T11:38

2021-10-20T11:51

госдума рф

преступления

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Почти каждое четвертое преступление в России в январе - сентябре 2021 года было совершено в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МВД РФ."Больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,2%) – в состоянии алкогольного опьянения", - %)", - говорится в статистике, опубликованной на сайте министерства.Уточняется, что каждое 35-е преступление (2,9%) было совершено несовершеннолетними либо при их участии.Организованные преступные группы или преступные сообщества в 2021 году совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на 25,6% больше, чем в прошлом году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений увеличился с 8,6% в январе - сентябре 2020 года до 10%.

https://ria.ru/20211020/uscherb-1755316480.html

https://ria.ru/20211020/sk-1755319377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, преступления, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)