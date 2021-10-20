https://ria.ru/20211020/prestupleniya-1755354897.html
МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии
МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии - РИА Новости, 20.10.2021
МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии
Почти каждое четвертое преступление в России в январе - сентябре 2021 года было совершено в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:38
2021-10-20T11:38
2021-10-20T11:51
госдума рф
преступления
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Почти каждое четвертое преступление в России в январе - сентябре 2021 года было совершено в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МВД РФ."Больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,2%) – в состоянии алкогольного опьянения", - %)", - говорится в статистике, опубликованной на сайте министерства.Уточняется, что каждое 35-е преступление (2,9%) было совершено несовершеннолетними либо при их участии.Организованные преступные группы или преступные сообщества в 2021 году совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на 25,6% больше, чем в прошлом году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений увеличился с 8,6% в январе - сентябре 2020 года до 10%.
https://ria.ru/20211020/uscherb-1755316480.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, преступления, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:38 20.10.2021 (обновлено: 11:51 20.10.2021)
МВД назвало долю преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии
МВД: почти каждое четвертое преступление в 2021 году в России совершали в пьяном виде
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Почти каждое четвертое преступление в России
в январе - сентябре 2021 года было совершено в состоянии алкогольного опьянения, сообщает МВД
РФ.
"Больше половины (59,4%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, каждое четвертое (28,2%) – в состоянии алкогольного опьянения", - %)", - говорится в статистике, опубликованной на сайте министерства.
Уточняется, что каждое 35-е преступление (2,9%) было совершено несовершеннолетними либо при их участии.
Организованные преступные группы или преступные сообщества в 2021 году совершили 18,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на 25,6% больше, чем в прошлом году, а их удельный вес в общем числе расследованных преступлений увеличился с 8,6% в январе - сентябре 2020 года до 10%.