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В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме

В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме - РИА Новости, 20.10.2021

В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме

Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в Самаре, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:21

2021-10-20T18:21

2021-10-20T18:31

происшествия

самарская область

самара

октябрьский район

жилье

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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в Самаре, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. По данным ведомства, горели балконы с шестого по девятый этажи с уходом в квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах. В результате пожара один человек погиб, 45 эвакуировано."После тушения пожара… обнаружено тело женщины 1970 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи начали проверку, назначены медицинские и пожарно-технические исследования.По информации прокуратуры региона, для размещения жильцов дома, чьи квартиры пострадали от пожара, подготовлен пункт временного размещения в здании школы. Надзорным ведомством организована проверка, контролируется вопрос предоставления эвакуированным из двух подъездов дома гражданам средств первой необходимости и временного жилья.

самарская область

самара

октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, самара, октябрьский район, жилье