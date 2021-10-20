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В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме
В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме - РИА Новости, 20.10.2021
В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме
Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в Самаре, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:21
2021-10-20T18:21
2021-10-20T18:31
происшествия
самарская область
самара
октябрьский район
жилье
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в Самаре, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. По данным ведомства, горели балконы с шестого по девятый этажи с уходом в квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах. В результате пожара один человек погиб, 45 эвакуировано."После тушения пожара… обнаружено тело женщины 1970 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи начали проверку, назначены медицинские и пожарно-технические исследования.По информации прокуратуры региона, для размещения жильцов дома, чьи квартиры пострадали от пожара, подготовлен пункт временного размещения в здании школы. Надзорным ведомством организована проверка, контролируется вопрос предоставления эвакуированным из двух подъездов дома гражданам средств первой необходимости и временного жилья.
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происшествия, самарская область, самара, октябрьский район, жилье
18:21 20.10.2021 (обновлено: 18:31 20.10.2021)
В Самаре назвали предварительную причину возгорания в жилом доме
Пожарные предположили, что причиной возгорания в доме в Самаре стала непотушенная сигарета
САМАРА, 20 окт - РИА Новости.
Причиной пожара в девятиэтажном жилом доме в Самаре
, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области
сообщило о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе
. По данным ведомства, горели балконы с шестого по девятый этажи с уходом в квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах. В результате пожара один человек погиб, 45 эвакуировано.
"После тушения пожара… обнаружено тело женщины 1970 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи начали проверку, назначены медицинские и пожарно-технические исследования.
По информации прокуратуры региона, для размещения жильцов дома, чьи квартиры пострадали от пожара, подготовлен пункт временного размещения в здании школы. Надзорным ведомством организована проверка, контролируется вопрос предоставления эвакуированным из двух подъездов дома гражданам средств первой необходимости и временного жилья.