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При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек

При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек - РИА Новости, 20.10.2021

При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Самаре локализован на площади 250 квадратных метров, один человек погиб, еще 45 - эвакуированы, сообщается на сайте ГУМЧС по... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:42

2021-10-20T15:42

2021-10-20T15:44

происшествия

самара

октябрьский район

жилье

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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Пожар в девятиэтажном жилом доме в Самаре локализован на площади 250 квадратных метров, один человек погиб, еще 45 - эвакуированы, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. По данным ГУМЧС, горели балконы с шестого по девятый этажи с уходом в квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах, было эвакуировано 30 человек."В 15.34 (14.34 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (1970 года рождения), эвакуировано 45 человек", - говорится в сообщении.

самара

октябрьский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, октябрьский район, жилье