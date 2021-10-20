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При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек
При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек - РИА Новости, 20.10.2021
При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек
Пожар в девятиэтажном жилом доме в Самаре локализован на площади 250 квадратных метров, один человек погиб, еще 45 - эвакуированы, сообщается на сайте ГУМЧС по... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:42
2021-10-20T15:44
происшествия
самара
октябрьский район
жилье
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Пожар в девятиэтажном жилом доме в Самаре локализован на площади 250 квадратных метров, один человек погиб, еще 45 - эвакуированы, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.Ранее ведомство сообщило о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. По данным ГУМЧС, горели балконы с шестого по девятый этажи с уходом в квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах, было эвакуировано 30 человек."В 15.34 (14.34 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (1970 года рождения), эвакуировано 45 человек", - говорится в сообщении.
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происшествия, самара, октябрьский район, жилье
15:42 20.10.2021 (обновлено: 15:44 20.10.2021)
 
При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре погиб человек

При пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Самаре погиб человек

© Фото : Главное управление МЧС России по Самарской областиПожар в Самаре
Пожар в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по Самарской области
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САМАРА, 20 окт - РИА Новости. Пожар в девятиэтажном жилом доме в Самаре локализован на площади 250 квадратных метров, один человек погиб, еще 45 - эвакуированы, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило о возгорании в квартире на седьмом этаже девятиэтажки на улице Ново-Садовой в Октябрьском районе. По данным ГУМЧС, горели балконы с шестого по девятый этажи с уходом в квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах, было эвакуировано 30 человек.
"В 15.34 (14.34 мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (1970 года рождения), эвакуировано 45 человек", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСамараОктябрьский районЖилье
 
 
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