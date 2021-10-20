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Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей
Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей - РИА Новости, 20.10.2021
Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей
Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову продолжить работу по консолидации сетей, в том числе бесхозных, чтобы обеспечить... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:56
2021-10-20T15:56
2021-10-20T16:00
экономика
энергетика
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову продолжить работу по консолидации сетей, в том числе бесхозных, чтобы обеспечить нормальное прохождение зимы для граждан."Нужно, конечно, особое внимание уделить территориальным сетевым компаниям, которые очень часто не справляются с нагрузками. В этой связи нужно продолжить работу по консолидации сетей, имея в виду и фактически бесхозные. Такие тоже, к сожалению, есть, они, как правило, подходят к небольшим населенным пунктам, но там тоже люди живут… Наша общая прямая обязанность обеспечить нормальное прохождение зимы для всех граждан вне зависимости от того, в чьем формальном ведении находятся эти сети", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.
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экономика, энергетика, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия
15:56 20.10.2021 (обновлено: 16:00 20.10.2021)
Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей
Путин поручил министру энергетики Шульгинову продолжить работу по консолидации сетей