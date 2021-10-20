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Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей

Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей - РИА Новости, 20.10.2021

Путин поручил Минэнерго продолжить консолидацию сетей

Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову продолжить работу по консолидации сетей, в том числе бесхозных, чтобы обеспечить... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:56

2021-10-20T15:56

2021-10-20T16:00

экономика

энергетика

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову продолжить работу по консолидации сетей, в том числе бесхозных, чтобы обеспечить нормальное прохождение зимы для граждан."Нужно, конечно, особое внимание уделить территориальным сетевым компаниям, которые очень часто не справляются с нагрузками. В этой связи нужно продолжить работу по консолидации сетей, имея в виду и фактически бесхозные. Такие тоже, к сожалению, есть, они, как правило, подходят к небольшим населенным пунктам, но там тоже люди живут… Наша общая прямая обязанность обеспечить нормальное прохождение зимы для всех граждан вне зависимости от того, в чьем формальном ведении находятся эти сети", - сказал Путин на совещании с правительством в среду.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754326961.html

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экономика, энергетика, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия