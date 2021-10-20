https://ria.ru/20211020/pomosch-1755392435.html

Страны "московского формата" призвали помогать афганцам

Страны "московского формата" призвали помогать афганцам - РИА Новости, 20.10.2021

Страны "московского формата" призвали помогать афганцам

Участники заседания в "московском формате" по Афганистану согласны в том, что мировое сообщество должно предотвратить надвигающую гуманитарную катастрофу в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:06

2021-10-20T14:06

2021-10-20T14:33

захват власти в афганистане талибами

политика

афганистан

россия

оон

талибан

замир кабулов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755376779_0:138:3396:2048_1920x0_80_0_0_25f51b5a1bdfd3074a30d29b841045d0.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Участники заседания в "московском формате" по Афганистану согласны в том, что мировое сообщество должно предотвратить надвигающую гуманитарную катастрофу в стране, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Несмотря на некоторые разногласия, общее мнение всех участников сводилось к тому, что мы должны оказать помощь афганскому народу. Мы должны предотвратить надвигающийся кризис, который некоторые называют гуманитарной катастрофой", - сказал Кабулов.Он отметил, что мировое сообщество должно объединиться."Я понимаю, что не всем нравится новая власть в Афганистане, но, пытаясь наказать новую власть, они, по сути, наказывают весь афганский народ", - добавил Кабулов.Кроме того, страны-участницы московского формата по Афганистану призвали ООН созвать международную донорскую конференцию по Афганистану."Одним из главных итогов этой встречи, разумеется, это будет отражено в документе, когда он будет завершён, является призыв участников заседания формата к ООН созвать международную донорскую конференцию по оказанию социально-экономической помощи и постконфликтному обустройству Афганистана", - сказал Кабулов журналистам.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*). Основные вопросы на встрече - военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755358735.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, афганистан, россия, оон, талибан, замир кабулов