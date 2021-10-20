https://ria.ru/20211020/pomosch-1755333670.html

Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью

Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью - РИА Новости, 20.10.2021

Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью

Россия работает над отправкой гуманитарной помощи в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:23

2021-10-20T10:23

2021-10-20T10:35

в мире

афганистан

россия

талибан

дмитрий жирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93411/15/934111594_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_5edc88de3405c6e9fabd1e75b9b09694.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия работает над отправкой гуманитарной помощи в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Работаем над этим. Как только дата будет, объявим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат добавил, что от сегодняшней встречи в Москве это не зависит.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет в среду. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) подтвердила участие во встрече. Как сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Москва надеется на откровенный разговор.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов