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Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью
Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью - РИА Новости, 20.10.2021
Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью
Россия работает над отправкой гуманитарной помощи в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:23
2021-10-20T10:23
2021-10-20T10:35
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия работает над отправкой гуманитарной помощи в Афганистан, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Работаем над этим. Как только дата будет, объявим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат добавил, что от сегодняшней встречи в Москве это не зависит.Заседание московского формата по афганскому урегулированию пройдет в среду. В МИД РФ ранее заявили, что делегация талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) подтвердила участие во встрече. Как сообщил ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, Москва надеется на откровенный разговор.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html
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в мире, афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов
10:23 20.10.2021 (обновлено: 10:35 20.10.2021)
Посол в Афганистане заявил о подготовке груза с гуманитарной помощью
Посол в Афганистане Жирнов: Россия работает над отправкой гуманитарной помощи