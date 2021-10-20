https://ria.ru/20211020/pokholodanie-1755391276.html
Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России
Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России - РИА Новости, 20.10.2021
Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России
После небольшого периода теплой погоды в центре европейской части России похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:00
2021-10-20T14:00
2021-10-20T14:53
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. После небольшого периода теплой погоды в центре европейской части России похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд."Переходный день <...> будет в субботу, ночные температуры — четыре-шесть градусов, а дневные — семь-девять градусов", — сказал специалист.Он отметил, что через сутки регион окажется в области влияния северных ветров, будет от нуля до пяти градусов. В понедельник и вторник установится температура на один-два градуса ниже нормы. Днем будет от минус одного до плюс четырех.Метеоролог отметил, что по сравнению с концом недели произойдет заметное похолодание. Кроме того, ожидается значительное повышение давления, на 20-25 миллиметров ртутного столба.Вильфанд добавил, что установится солнечная погода, в понедельник местами пройдут небольшие осадки.
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
14:00 20.10.2021 (обновлено: 14:53 20.10.2021)
Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России
Вильфанд: резкое похолодание начнется в центре Европейской России в субботу
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
После небольшого периода теплой погоды в центре европейской части России
похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
(подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд
.
"Переходный день <...> будет в субботу, ночные температуры — четыре-шесть градусов, а дневные — семь-девять градусов", — сказал специалист.
Он отметил, что через сутки регион окажется в области влияния северных ветров, будет от нуля до пяти градусов. В понедельник и вторник установится температура на один-два градуса ниже нормы. Днем будет от минус одного до плюс четырех.
Метеоролог отметил, что по сравнению с концом недели произойдет заметное похолодание. Кроме того, ожидается значительное повышение давления, на 20-25 миллиметров ртутного столба.
Вильфанд добавил, что установится солнечная погода, в понедельник местами пройдут небольшие осадки.