https://ria.ru/20211020/pokholodanie-1755391276.html

Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России

Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России - РИА Новости, 20.10.2021

Вильфанд предупредил о похолодании в центре Европейской России

После небольшого периода теплой погоды в центре европейской части России похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:00

2021-10-20T14:00

2021-10-20T14:53

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. После небольшого периода теплой погоды в центре европейской части России похолодает, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделение Росгидромета) Роман Вильфанд."Переходный день <...> будет в субботу, ночные температуры — четыре-шесть градусов, а дневные — семь-девять градусов", — сказал специалист.Он отметил, что через сутки регион окажется в области влияния северных ветров, будет от нуля до пяти градусов. В понедельник и вторник установится температура на один-два градуса ниже нормы. Днем будет от минус одного до плюс четырех.Метеоролог отметил, что по сравнению с концом недели произойдет заметное похолодание. Кроме того, ожидается значительное повышение давления, на 20-25 миллиметров ртутного столба.Вильфанд добавил, что установится солнечная погода, в понедельник местами пройдут небольшие осадки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/sneg-1754909093.html

https://ria.ru/20211020/moskva-1755385939.html

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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия