https://ria.ru/20211020/pogoda-1755437017.html

Москвичам пообещали "неоднозначную" погоду на этой неделе

Москвичам пообещали "неоднозначную" погоду на этой неделе - РИА Новости, 20.10.2021

Москвичам пообещали "неоднозначную" погоду на этой неделе

Большие перепады давления и температур ожидаются в Москве до конца недели, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:37

2021-10-20T16:37

2021-10-20T16:37

общество

москва

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большие перепады давления и температур ожидаются в Москве до конца недели, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Погода у нас не будет однозначной, погода будет очень активно меняться, связано это с активной деятельностью Североатлантических циклонов. Сегодня один из них выходит на север Скандинавии, и его тёплый атмосферный фронт ближайшей ночью пересечёт Москву. В четверг и в пятницу мы будем находиться в тёплой части этого облачного вихря, и нас ожидает температура даже выше средних многолетних значений примерно на 4 градуса", - рассказала Волосюк.Синоптик сообщила, что в четверг в течение суток можно рассчитывать на потепление от ночных 0 - плюс 5 до дневных плюс 9-14. Очень тёплыми быть обещают сутки пятницы - ночью плюс 6-11, в дневные часы плюс 10-15."Но в выходные волна тепла пойдёт на спад, это тепло уйдёт дальше на восток. К нам в тыловой части циклона начнут поступать прохладные воздушные массы, и показания термометров вновь будут снижаться. К утру субботы столбики термометров опустятся до 0 - плюс 5 градусов, и в дневные часы будет не выше плюс 4-9. В воскресенье на фоне постепенного ослабления осадков - к дождю вновь начнёт примешиваться мокрый снег - температура ночью прогнозируется на уровне минус 3 - плюс 2, а днём не выше плюс 1-6", - отметила метеоролог.Она добавила, что будет быстро меняться атмосферное давление. "Оно сейчас начало падать. В четверг ожидается низким, на уровне 732-734 миллиметров ртутного столба, а в пятницу днём начнёт расти и к воскресенье повысится до 750 миллиметров ртутного столба. То есть, большие перепады и температуры, и давления", - заключила Волосюк. -0-

https://ria.ru/20211020/pogoda-1755421014.html

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общество, москва, центр "фобос", елена волосюк