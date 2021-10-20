https://ria.ru/20211020/pogoda-1755320552.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Большую часть среды погода в Москве будет холодная и без осадков, но к вечеру ожидается усиление ветра и осадки, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:51

2021-10-20T08:51

2021-10-20T08:51

москва

центр "фобос"

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большую часть среды погода в Москве будет холодная и без осадков, но к вечеру ожидается усиление ветра и осадки, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков, но холодно - температурный режим на 4 градуса холоднее обычного. Максимум, что мы обещаем сегодня москвичам - плюс 2-4, а в столичном регионе от 2 до 5 тепла", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-запада, запада, он будет слабый, скорость не превысит 2-7 метров в секунду."Но вечером погода начнет стремительно меняться, потому что к нам с запада будет приближаться теплый атмосферный фронт. Поэтому ветер повернет на юго-западный и усилится до 5-10 метров в секунду, а после 21 часа его порывы могут достигать уже 12-13 метров в секунду. Юго-западный ветер пригонит поля облаков и у нас начнется мокрый снег, постепенно переходящий в дождь", - отметила метеоролог.Она уточнила, что атмосферное давление при этом будет падать. Если большую часть дня оно ожидается повышенным - на уровне 750-752 миллиметра ртутного столба, то вечером уже понизится до 744 миллиметров ртутного столба, для Москвы это пониженное давление.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html

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москва, центр "фобос", погода, елена волосюк