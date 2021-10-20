https://ria.ru/20211020/pogoda-1755320552.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 20.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Большую часть среды погода в Москве будет холодная и без осадков, но к вечеру ожидается усиление ветра и осадки, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:51
2021-10-20T08:51
2021-10-20T08:51
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Большую часть среды погода в Москве будет холодная и без осадков, но к вечеру ожидается усиление ветра и осадки, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков, но холодно - температурный режим на 4 градуса холоднее обычного. Максимум, что мы обещаем сегодня москвичам - плюс 2-4, а в столичном регионе от 2 до 5 тепла", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-запада, запада, он будет слабый, скорость не превысит 2-7 метров в секунду."Но вечером погода начнет стремительно меняться, потому что к нам с запада будет приближаться теплый атмосферный фронт. Поэтому ветер повернет на юго-западный и усилится до 5-10 метров в секунду, а после 21 часа его порывы могут достигать уже 12-13 метров в секунду. Юго-западный ветер пригонит поля облаков и у нас начнется мокрый снег, постепенно переходящий в дождь", - отметила метеоролог.Она уточнила, что атмосферное давление при этом будет падать. Если большую часть дня оно ожидается повышенным - на уровне 750-752 миллиметра ртутного столба, то вечером уже понизится до 744 миллиметров ртутного столба, для Москвы это пониженное давление.
https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html
https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html
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москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: к вечеру в Москве ожидаются усиление ветра и осадки
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Большую часть среды погода в Москве
будет холодная и без осадков, но к вечеру ожидается усиление ветра и осадки, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк
.
"Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков, но холодно - температурный режим на 4 градуса холоднее обычного. Максимум, что мы обещаем сегодня москвичам - плюс 2-4, а в столичном регионе от 2 до 5 тепла", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с северо-запада, запада, он будет слабый, скорость не превысит 2-7 метров в секунду.
"Но вечером погода начнет стремительно меняться, потому что к нам с запада будет приближаться теплый атмосферный фронт. Поэтому ветер повернет на юго-западный и усилится до 5-10 метров в секунду, а после 21 часа его порывы могут достигать уже 12-13 метров в секунду. Юго-западный ветер пригонит поля облаков и у нас начнется мокрый снег, постепенно переходящий в дождь", - отметила метеоролог.
Она уточнила, что атмосферное давление при этом будет падать. Если большую часть дня оно ожидается повышенным - на уровне 750-752 миллиметра ртутного столба, то вечером уже понизится до 744 миллиметров ртутного столба, для Москвы это пониженное давление.