https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755408862.html

Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса

Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021

Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами поддержки бизнеса, предложенными первым вице-премьером Андреем Белоусовым, заявил, что их надо реализовать. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:06

2021-10-20T15:06

2021-10-20T15:21

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами поддержки бизнеса, предложенными первым вице-премьером Андреем Белоусовым, заявил, что их надо реализовать.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии.Президент ответил, что очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес - прежде всего малый и средний - понесет определенные издержки."В этой связи прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело - реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано", - сказал президент.Путин добавил, что надо учитывать предыдущий опыт, который показал высокую эффективность, в том числе по оценкам самих предпринимателей."Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах. Прошу их исполнить", - заключил президент.

https://ria.ru/20210914/biznes-1749976923.html

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владимир путин, андрей белоусов, экономика, бизнес, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии