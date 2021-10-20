https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755408862.html
Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса
Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса
Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами поддержки бизнеса, предложенными первым вице-премьером Андреем Белоусовым, заявил, что их надо реализовать. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:06
2021-10-20T15:06
2021-10-20T15:21
распространение коронавируса
владимир путин
андрей белоусов
экономика
бизнес
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755216842_0:211:2888:1835_1920x0_80_0_0_2eee9cade007d90e3d6c1277ed9c31a0.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами поддержки бизнеса, предложенными первым вице-премьером Андреем Белоусовым, заявил, что их надо реализовать.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии.Президент ответил, что очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес - прежде всего малый и средний - понесет определенные издержки."В этой связи прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело - реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано", - сказал президент.Путин добавил, что надо учитывать предыдущий опыт, который показал высокую эффективность, в том числе по оценкам самих предпринимателей."Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах. Прошу их исполнить", - заключил президент.
https://ria.ru/20210914/biznes-1749976923.html
https://ria.ru/20211019/biznes-1755205572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755216842_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_af64156e71da7d53f3a99846ad2bebb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, андрей белоусов, экономика, бизнес, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:06 20.10.2021 (обновлено: 15:21 20.10.2021)
Путин одобрил предложенные Белоусовым меры поддержки бизнеса
Путин поручил реализовать меры поддержки бизнеса, предложенные Белоусовым
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
согласился с мерами поддержки бизнеса, предложенными первым вице-премьером Андреем Белоусовым, заявил, что их надо реализовать.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Президент ответил, что очевидно, что в связи с объявлением нерабочих дней бизнес - прежде всего малый и средний - понесет определенные издержки.
"В этой связи прошу правительство обеспечить те меры, о которых сейчас было сказано, меры поддержки предприятиям и организациям. Одно дело их наметить, другое дело - реализовать. Надеюсь, что так же, как и было в предыдущие периоды, это будет сделано", - сказал президент.
Путин добавил, что надо учитывать предыдущий опыт, который показал высокую эффективность, в том числе по оценкам самих предпринимателей.
"Коллеги подробно сегодня рассказали об этих мерах. Прошу их исполнить", - заключил президент.