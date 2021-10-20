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РЭЦ: ЭКСАР готов оказать поддержку инфраструктурным проектам Армении
РЭЦ: ЭКСАР готов оказать поддержку инфраструктурным проектам Армении - РИА Новости, 20.10.2021
РЭЦ: ЭКСАР готов оказать поддержку инфраструктурным проектам Армении
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР готово оказать поддержку крупным инфраструктурным проектам в Армении, заявил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:51
2021-10-20T14:51
2021-10-20T14:51
армения
российское агентство по страхованию экспортных кредитов
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР готово оказать поддержку крупным инфраструктурным проектам в Армении, заявил генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков."Поддержка инфраструктурных проектов - одно из важных направлений работы ЭКСАР. Страховое покрытие ЭКСАР позволяет более эффективно структурировать финансирование таких проектов. Также мы готовы оказать поддержку российско-армянским экспортным проектам, по поставке российских товаров и услуг (несырьевого неэнергетического экспорта) в Армению", - приводятся слова Гусакова в сообщении РЭЦ.Входе встречи с представителями мэрии Еревана стороны обсудили обновление городского автобусного парка армянской столицы, текущая потребность которого оценивается в 250 автобусов большого класса.Кроме того, российская сторона выразила высокую заинтересованность в участии в реализации других проектов мэрии по модернизации транспортной инфраструктуры города.Также ЭКСАР готов предоставить страховое покрытие под финансирование строительства двух новых станций метро в Ереване. Победителем конкурса на строительства объектов объявлена российская компания "Метрогипротранс".Во встрече также принимали участие управляющий директор по клиентской работе ЭКСАР Павел Аносов и первый заместитель мэра Еревана Грачья Саргсян.
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